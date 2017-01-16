Матип может пропустить шесть следующих матчей "Ливерпуля"

Жоэль Матип Защитник Жоэль Матип может пропустить шесть следующих матчей "Ливерпуля" из-за затянувшегося конфликта с Федераций футбола Камеруна.

Напомним, в последний момент 25-летний Матип был исключен из заявки "красных" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Это стало следствием отказа Жоэля участвовать в Кубке Африки с камерунской сборной.

Перебравшись прошлым летом на "Энфилд", Матип неоднократно говорил, что не хочет уезжать на Кубок Африки посреди сезона, однако Федерация футбола Камеруна до последнего пыталась заставить Жоэля исполнить долг перед родиной.

Камерунские футбольные чиновники пригрозили Матипу, что если тот сыграет за "Ливерпуль", то будет дисквалифицирован на период проведения Кубка Африки плюс пять дополнительных дней, как то предусматривают правила. Поэтому, сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" был вынужден обратиться в ФИФА, чтобы прояснить статус своего защитника и его доступность для участия в матчах за клуб.

Официальный представитель ФИФА уже выступил с ответом, лишь процитировав правила и объяснив, что в ближайшие недели Жоэль сможет играть за "Ливерпуль" только с согласия Федерации футбола Камеруна, которая должна окончательно смириться с решением Матипа.

Таким образом, теперь судьба Матипа, не играющего за свою сборную с сентября 2015, находится в руках камерунцев — при желании они смогут отстранить Жоэля от выступлений за "красных" до 10 февраля.

Это означает, что защитник рискует пропустить переигровку с "Плимутом" в Кубке Англии, ответный полуфинал Кубка Лиги с "Саутгемптоном", потенциальный матч 4-го раунда Кубка Англии, а также поединки Премьер-Лиги против "Суонси", "Челси" и "Халла".


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Матип, сборная Камеруна, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 16.01.2017 20:56 # liverfun
    вместе с мане усилят клуб в феврале, там опять будут всех изи раскатывать

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  2. cold-siemens 16.01.2017 20:42 # cold-siemens
    походу скузи ждет 5-6 место в этом сезоне
    если скам поднажмет, а гг будут стабильны, ливерка за бортом лч остается

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  3. abrec 16.01.2017 20:42 # abrec
    Лучше не играть вообще, чем играть за сборную накапливая усталость и подвергая себя риску получить травму. КАН пройдет и вернётся свежим и голодным играть.

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  4. melwood-lfc 16.01.2017 20:17 # melwood-lfc
    чот я в акуе
    за сборную играть это принудительно тип?
    объявит о завершении карьеры в сборной и все

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  5. k424 16.01.2017 20:10 # k424
    там клаван теперь топ,не заметят потери

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  6. sausage 16.01.2017 20:08 # sausage
    Да и йух с ним.

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  7. kamilfo 16.01.2017 20:07 # kamilfo
    Ну, все кажется верным - хотели считерить, но так просто не получится.

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  8. blackdreamer 16.01.2017 20:06 # blackdreamer
    ну и не будет вообще за них играть
    абрамович даже негров покупает за ящик чистой воды в федерации футбола камеруна
    во как хочет что бы щелсей выйграл
    а коста против

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  9. dr-dre 16.01.2017 20:01 # dr-dre
    Удачи

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  10. excellent 16.01.2017 20:01 # excellent
    пздц глиномесиво.

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