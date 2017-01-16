Защитник Жоэль Матип может пропустить шесть следующих матчей "Ливерпуля" из-за затянувшегося конфликта с Федераций футбола Камеруна.

Напомним, в последний момент 25-летний Матип был исключен из заявки "красных" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Это стало следствием отказа Жоэля участвовать в Кубке Африки с камерунской сборной.



Перебравшись прошлым летом на "Энфилд", Матип неоднократно говорил, что не хочет уезжать на Кубок Африки посреди сезона, однако Федерация футбола Камеруна до последнего пыталась заставить Жоэля исполнить долг перед родиной.



Камерунские футбольные чиновники пригрозили Матипу, что если тот сыграет за "Ливерпуль", то будет дисквалифицирован на период проведения Кубка Африки плюс пять дополнительных дней, как то предусматривают правила. Поэтому, сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" был вынужден обратиться в ФИФА, чтобы прояснить статус своего защитника и его доступность для участия в матчах за клуб.



Официальный представитель ФИФА уже выступил с ответом, лишь процитировав правила и объяснив, что в ближайшие недели Жоэль сможет играть за "Ливерпуль" только с согласия Федерации футбола Камеруна, которая должна окончательно смириться с решением Матипа.



Таким образом, теперь судьба Матипа, не играющего за свою сборную с сентября 2015, находится в руках камерунцев — при желании они смогут отстранить Жоэля от выступлений за "красных" до 10 февраля.



Это означает, что защитник рискует пропустить переигровку с "Плимутом" в Кубке Англии, ответный полуфинал Кубка Лиги с "Саутгемптоном", потенциальный матч 4-го раунда Кубка Англии, а также поединки Премьер-Лиги против "Суонси", "Челси" и "Халла".