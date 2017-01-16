"Вест Бромвич" предложил 10 миллионов фунтов за Ливермора

"Вест Бромвич" сделал предложение в 10 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Халла" Джейка Ливермора.

И хотя в данный момент "дрозды" комфортно расположились в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, их главный тренер Тони Пьюлис уже неоднократно говорил о необходимости усиления на вторую половину сезона.



Вдобавок ранее в январе "Вест Бромвич" согласился отпустить в "Бирмингем" Крэйга Гарднера, и теперь Пьюлис активно работает над приглашением новичка на позицию полузащитника.



Проиграв борьбу "Эвертону" за Моргана Шнайдерлена, Пьюлис решил сосредоточиться на кандидатуре Ливермора. По информации Sky Sports, "дрозды" уже выдвинули свое предложение насчет 27-летнего англичанина, который с 2014 года провел 144 матча за "Халл".



Отметим, что Джейк выходил в стартовом составе "тигров" на все матчи этого сезона Премьер-Лиги — за исключением последнего, субботнего против "Борнмута", в котором новоиспеченный рулевой "Халла" Марку Силва решил оставить Ливермора на лавке.