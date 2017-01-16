Семь вещей, что мы узнали в 21-м туре

Очередная победа "Тоттенхэма", мировая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", оглушительный провал "Манчестер Сити" — этими и другими событиями был отмечен 21-й тур Премьер-Лиги.





"Тоттенхэм" будет бороться за чемпионство



Прервав победную серию "Челси", команда Маурисио Почеттино дала ясно понять, что на этот момент именно она может считаться главной угрозой лондонским соседям. В игре с "Вест Бромвичем" "шпоры" закрепили успех — хет-трик Харри Кейна и убедительная победа со счетом 4:0, ставшая уже шестой подряд для "Тоттенхэма" в чемпионате. Благодаря ней подопечные Почеттино поднялись на вторую строчку по дополнительным показателям и имеют семь очков отставания от "Челси".



Стоит признать, что "Вест Бромвич" не был сложным испытанием силы хозяев "Уайт Харт Лэйн". При всех успехах команды Тони Пьюлиса в этом чемпионате, ее форма в матчах с топовыми соперниками не говорит о сложности, которую обычно приписывают "дроздам" в подобных играх. Очки "Вест Бромвич" против лидеров брал лишь раз (домашняя ничья с тем же "Тоттенхэмом"). Помимо выездных встреч с "Арсеналом" и "Челси", подопечные Пьюлиса другие матчи с большими оппонентами проиграли вчистую. Учитывая высокую позицию в таблице, это не стоит считать большой проблемой, хотя понятно, почему Пьюлис после такого слабого выступления говорит о важности качественного зимнего усиления.



"Вест Хэм" хорошо отреагировал на ситуацию с Пайе



Каким бы ни было желание французской звезды покинуть Лондон, суть его отказа выходить на поле в футболке "Вест Хэма" очень разозлила Славена Билича. Со всеми проблемами "молотобойцев", Пайе не мог найти менее подходящего времени для такого саботажа: лондонцев шатает из недели в неделю, и талант Пайе выглядел единственной постоянной опорой Билича.



К счастью хорвата, его команда великолепно отреагировала на сложности. В матче с "Кристал Пэлас" "Вест Хэм" показал часто отсутствовавшую агрессию на поле, а признаки класса вышли наружу в исполнении других футболистов. Ярче всех отметился Энди Кэрролл, забивший, по его словам, лучший гол собственной карьеры. Важная победа 3:0, тем не менее, не избавила менеджера от вопрос по Пайе. Срываясь на ругательства, уставший Билич предложил наконец поговорить не о Димитри, а о героях только что выигранного поединка.



Уверенность в себе — самая большая проблема "Суонси"



Трудно спорить с тем, что уход Эшли Уильямса оставил незаполненную дыру в обороне "лебедей", но, при всем этом, 49 пропущенных мячей в 21-й игре — показатель непозволительный в любой ситуации. Результативность "Суонси" также оставляет желать лучшего, и новый тренер Пол Клемент столкнулся с комплексной проблемой коллектива, лишенного уверенности в себе.





Это здорово проявилось в субботней игре с "Арсеналом". Клемент верно настроил на игру подопечных, показавших должный уровень агрессии и желания прессинговать оппонента в первые полчаса встречи. Какую же разницу в игре сделал всего один гол "канониров". Валлийцы посыпались, и к привычным провалам в обороне добавилось также большое число простых обрезок от вроде бы технически одаренных исполнителей при попытках перейти в контратаки. Когда происходит подобное, нужно говорить об уверенности в себе. Очевидно, что вернуться к футболистам "Суонси" она сможет только посредством улучшения оборонительной дисциплины — чем меньше проблем "лебеди" будут создавать сами себе, тем спокойнее себя будут чувствовать их атакующие исполнители.



Марку Силва произвел быстрый эффект на "Халл"



Стартовый скептицизм, связанный с назначением малоизвестного в Англии тренера в "Халл", был понятен, но в течение всего десяти дней Марку Силва заставил относиться к себе с большим уважением. Оказалось, что португалец не только владеет английским куда лучше, чем обещала пресса, но он также способен в короткие сроки произвести эффект на команду, ведущую борьбу за выживание.



В своей первой встрече (матче Кубка Англии) Силва по делу обыграл "Суонси", во второй — создал немало проблем "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги благодаря очень дисциплинированной игре в обороне. Выступления в чемпионате Силва с победы, взяв дома верх 3:1 над "Борнмутом". Защита "вишенок" в последние недели — почти подарок для любого соперника, но нельзя не отметить характер и реакцию футболистов "Халла" на пропущенный мяч. Игроки явно хорошо приняли португальского тренера, которому теперь крайне важно сделать пару точных дополнений к имеющемуся составу. Эффект произведен, но для его закрепления Силве нужно больше качественных кадров в передней линии.



"Челси" способен играть без Диего Косты (пока что)



Поведение лучшего бомбардира "синих" оставило разочарованным не только менеджера Антонио Конте, но и футболистов, которые, по слухам, призвали Диего извиниться перед итальянцем. Как и игроки "Вест Хэма" в случае с Пайе, действующие лидеры при этом здорово отреагировали на предположительные проблемы своей игрой.



Конте во второй раз за несколько недель играл без чистого форварда, и результат снова порадовал болельщиков. На самом деле, субботнее выступление в "Лестере" было одним из лучших у "Челси" по ходу всего сезона. Команду Клаудио Раньери трудно было упрекнуть в неготовности: менеджер действующих чемпионов перешел на игру в три защитника, и, как минимум, его подопечные бились за каждый мяч, старательно пытаясь противиться более классному оппоненту. Но "Челси" был великолепен, показав, что голы в нынешней команды могут прийти с разных позиций, учитывая также и готовность игроков менять их по ходу матча. Если Коста уйдет, то со временем его потеря, наверняка, скажется на лондонцах, но прямо в этот момент "Челси" морально и качественно готов к жизни без лучшего бомбардира.



Гвардиола в отчаянии



Лицо менеджера "Манчестер Сити", на пару минут спрятавшего взгляд от происходящего на поле, говорило обо всем красноречиво. Его команда снова оказалась неготовой к сопернику, отдающему максимум в борьбе и настроенному больно наказывать ее в контрвыпадах. Уже во второй раз в сезоне "горожане" пропустили подобным образом четыре мяча, но сейчас у них не нашлось сил даже на позднюю реакцию. По итогу, поражение от "Эвертона" вышло по-настоящему унизительным.



Для Пепа Гвардиолы многие вещи в английском чемпионате выглядят сюрпризом, и пока каталонец, судя по всему, не находит ответов в трудных ситуациях. После встречи на "Гудисон Парк" Пеп поддержал то настроение, которое исходит от него в последние недели. Бывший наставник "Барселоны" почти в отчаянии и говорит о том, что его команда уже покинула борьбу за чемпионский титул. От первого места "Сити" отделяет десять очков — и эти цифры настраивают на пессимизм не так сильно, как настроение Пепа и его повторяющиеся катастрофы в играх с контратакующими соперниками.



От Погба все еще ждут большого выступления



За пару дней до игры с "Ливерпулем" Жозе Моуриньо говорил о готовности Поля Погба в будущем стал капитаном и лидером "Манчестер Юнайтед". Бесспорно, выступления француза в последние недели были очень солидными, но для подобных заявлений пока слишком рано. От Погба по-прежнему ждут качества в большой игре, и как раз таки матч с "Ливерпулем" стал настоящим провалом звезды "Манчестер Юнайтед".



Возможно, Поль был слишком смущен собственным именем на рекламных баннерах, но все его честные попытки повлиять на игру обернулись катастрофой — и речь не только о необъяснимо привезенном пенальти в первой половине. Счет 1:1 стал, пожалуй, верным отображением происходившего на поле, но оставил Моуриньо разочарованным не только из-за упущенной возможности (шансы для этого были) взять три очка в игре с конкурентом, но и из-за преждевременно сделанных обещаний по Погба. Наверняка, большие выступления Поля не за горами, но пока его личная самоуверенность и желание повлиять на игру работают против него в сложнейших из поединков.



Иван Громиков специально для FAPL.ru