Боян Кркич готов покинуть "Стоук"

Плеймейкер "Стоука" Боян Кркич рассказал своим партнерам по команде, что покинет клуб, если получит подходящее предложение в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги испанец провел всего пять матчей за "Стоук" с первых минут, утратив доверие главного тренера "гончаров" Марка Хьюза.



Несмотря на то, что валлийский специалист по-прежнему рассчитывает на Бояна, 26-летний плеймейкер недоволен сложившейся ситуацией и готов сменить клуб, утверждает Sky Sports.



По информации источника, интерес к игроку уже выразили "Мидлсбро", "Вест Бромвич", "Лас-Пальмас" и "Валенсия". Что касается суммы потенциального трансфера, то "гончары" оценили Кркича в 12 миллионов фунтов.