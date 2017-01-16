Боян Кркич готов покинуть "Стоук"

Боян Кркич Плеймейкер "Стоука" Боян Кркич рассказал своим партнерам по команде, что покинет клуб, если получит подходящее предложение в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги испанец провел всего пять матчей за "Стоук" с первых минут, утратив доверие главного тренера "гончаров" Марка Хьюза.

Несмотря на то, что валлийский специалист по-прежнему рассчитывает на Бояна, 26-летний плеймейкер недоволен сложившейся ситуацией и готов сменить клуб, утверждает Sky Sports.

По информации источника, интерес к игроку уже выразили "Мидлсбро", "Вест Бромвич", "Лас-Пальмас" и "Валенсия". Что касается суммы потенциального трансфера, то "гончары" оценили Кркича в 12 миллионов фунтов.



Метки Кркич, Стоук

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2017 17:00

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  1. selfish 16.01.2017 17:04 # selfish
    За четыре сезона в «Барселоне» Кркич забил 41 гол в 162 матчах

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  2. ruslan19930611 16.01.2017 17:01 # ruslan19930611
    Досвидульки

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