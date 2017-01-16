Гвардиола: "Нас переиграл только "Тоттенхэм"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм".
Воскресное поражение от "Эвертона" (4:0) стало для "горожан" уже пятым под руководством Гвардиолы в этом сезоне Премьер-Лиги. Ранее его команда уступила "Тоттенхэму", "Челси", "Лестеру" и "Ливерпулю".
Несмотря на то, что в этих пяти матчах "Сити" пропустил 14 голов, Пеп указывает на невезение. По словам испанца, по-настоящему переиграли его команду только "шпоры" в начале октября.
"На "Уайт Харт Лэйн" "Тоттенхэм" сыграл ощутимо сильнее нас. После других матчей у меня не сложилось впечатления, что соперник действовал намного лучше", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
16.01.2017 16:00
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Последние комментарии:
бабка>физрук тикитаки
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Иногда в футболе, чтобы побеждать, нужно забивать голы (с) кокойто Онри
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в след сезоне полетит бошка
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Напоминает Венгера. Который тоже думал, типа если контролируешь мяч и ведешь игру 1 номером - значит ты переигрываешь оппонента.
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скорей бы му его обошел! хочется посмотреть на лицо пупа с 6-го места
и несколько каментов суперглора!
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испанка не знает что делать с этим владением///
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Да просто шут ты ипаный, который обосрался в лиге где нет лас пальмасов и дармштадтов
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он учит ребят быстро передавать мяч, дриблингу,
защиты нет, ударов нормальных нет!
любой удар может залететь, так почему они не бьют?
это философия пупа, нужно закатывать мяч прям в ворота!
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открывай свой рот дал6аёп
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Видимо чувак в таблицу не смотрел.
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Окэ!!!
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Лысая бошка погружается в маразм
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Ахахахахахахаааааааааааааааа
4:0 всосать при 72% владении - воообще не показатель класса соперника!
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