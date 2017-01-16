Гвардиола: "Нас переиграл только "Тоттенхэм"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм".

Воскресное поражение от "Эвертона" (4:0) стало для "горожан" уже пятым под руководством Гвардиолы в этом сезоне Премьер-Лиги. Ранее его команда уступила "Тоттенхэму", "Челси", "Лестеру" и "Ливерпулю".

Несмотря на то, что в этих пяти матчах "Сити" пропустил 14 голов, Пеп указывает на невезение. По словам испанца, по-настоящему переиграли его команду только "шпоры" в начале октября.

"На "Уайт Харт Лэйн" "Тоттенхэм" сыграл ощутимо сильнее нас. После других матчей у меня не сложилось впечатления, что соперник действовал намного лучше", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. sunsstorm 16.01.2017 16:35 # sunsstorm
    бабка>физрук тикитаки

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  2. aristarh-overeem 16.01.2017 16:28 # aristarh-overeem
    Иногда в футболе, чтобы побеждать, нужно забивать голы (с) кокойто Онри

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  3. selfish 16.01.2017 16:20 # selfish
    в след сезоне полетит бошка

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  4. toledo 16.01.2017 16:17 # toledo
    Напоминает Венгера. Который тоже думал, типа если контролируешь мяч и ведешь игру 1 номером - значит ты переигрываешь оппонента.

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  5. karnivool 16.01.2017 16:11 # karnivool
    скорей бы му его обошел! хочется посмотреть на лицо пупа с 6-го места
    и несколько каментов суперглора!

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  6. roykean11 16.01.2017 16:11 # roykean11
    испанка не знает что делать с этим владением///

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  7. evrointegrant 16.01.2017 16:11 # evrointegrant
    Да просто шут ты ипаный, который обосрался в лиге где нет лас пальмасов и дармштадтов

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  8. karnivool 16.01.2017 16:10 # karnivool
    он учит ребят быстро передавать мяч, дриблингу,
    защиты нет, ударов нормальных нет!
    любой удар может залететь, так почему они не бьют?
    это философия пупа, нужно закатывать мяч прям в ворота!

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  9. largo-winch 16.01.2017 16:07 # largo-winch
    открывай свой рот дал6аёп

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  10. gjchancel 16.01.2017 16:05 # gjchancel
    Видимо чувак в таблицу не смотрел.

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  11. gusto 16.01.2017 16:04 # gusto
    Окэ!!!

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  12. sancho232 16.01.2017 16:04 # sancho232
    Лысая бошка погружается в маразм

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  13. sellman 16.01.2017 16:02 # sellman
    Ахахахахахахаааааааааааааааа

    4:0 всосать при 72% владении - воообще не показатель класса соперника!

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