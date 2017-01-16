Гвардиола: "Нас переиграл только "Тоттенхэм"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм".

Воскресное поражение от "Эвертона" (4:0) стало для "горожан" уже пятым под руководством Гвардиолы в этом сезоне Премьер-Лиги. Ранее его команда уступила "Тоттенхэму", "Челси", "Лестеру" и "Ливерпулю".



Несмотря на то, что в этих пяти матчах "Сити" пропустил 14 голов, Пеп указывает на невезение. По словам испанца, по-настоящему переиграли его команду только "шпоры" в начале октября.



"На "Уайт Харт Лэйн" "Тоттенхэм" сыграл ощутимо сильнее нас. После других матчей у меня не сложилось впечатления, что соперник действовал намного лучше", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.