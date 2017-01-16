Марк Нобл: "Вест Хэму" будет лучше без Пайе"

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл считает, что "молотобойцам" будет лучше без плеймейкера Димитри Пайе, устроившего забастовку.

На прошлой неделе главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, что 29-летний Пайе отказался играть за лондонский клуб, поэтому будет отстранен от тренировок на неопределенный срок.



По мнению Нобла, чья команда разгромила в минувшие выходные "Кристал Пэлас" 3:0, "Вест Хэм" может спокойно обойтись без Димитри - тем более, что играть за "молотков" француз не желает.



"Я всегда говорил, что он входит в число лучших игроков, с которыми я выступал бок о бок за один клуб. У меня сложились прекрасные отношения с Димитри, но факт в том, что мы не виделись уже 2-3 недели".



"Я не знаю причин, по которым он хочет уйти, и я не собираюсь комментировать ситуацию, но знаю: если кто-то не желает играть за команду, ему лучше даже не выходить на поле", - цитирует Нобла BBC.