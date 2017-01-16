Марк Нобл: "Вест Хэму" будет лучше без Пайе"

Димитри Пайе и Марк Нобл Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл считает, что "молотобойцам" будет лучше без плеймейкера Димитри Пайе, устроившего забастовку.

На прошлой неделе главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, что 29-летний Пайе отказался играть за лондонский клуб, поэтому будет отстранен от тренировок на неопределенный срок.

По мнению Нобла, чья команда разгромила в минувшие выходные "Кристал Пэлас" 3:0, "Вест Хэм" может спокойно обойтись без Димитри - тем более, что играть за "молотков" француз не желает.

"Я всегда говорил, что он входит в число лучших игроков, с которыми я выступал бок о бок за один клуб. У меня сложились прекрасные отношения с Димитри, но факт в том, что мы не виделись уже 2-3 недели".

"Я не знаю причин, по которым он хочет уйти, и я не собираюсь комментировать ситуацию, но знаю: если кто-то не желает играть за команду, ему лучше даже не выходить на поле", - цитирует Нобла BBC.


Метки Вест Хэм, Нобл, Пайе

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2017 15:00

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  1. viterok 16.01.2017 15:06 # viterok
    Согласен на все 100%

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  2. selfish 16.01.2017 15:05 # selfish
    Пайе - сын бастарда

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  3. largo-winch 16.01.2017 15:04 # largo-winch
    прикол в том, что в Марселе тоже прилично устраивал забастовки. Видимо характер скверный.

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