Озил рассчитывает остаться в Лондоне
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил вновь намекнул на свою готовность заключить новый контракт, выразив желание остаться в Лондоне.
Как известно, 28-летний Озил не спешит продлевать свой контракт с "канонирами", истекающий в конце следующего сезона. Такая задержка связана с туманным будущим в клубе главного тренера Арсена Венгера.
Тем не менее, из слов Месута можно сделать вывод, что ему непременно хочется остаться в Лондоне. Озил комфортно себя чувствует в столице Великобритании, поэтому рассчитывает заключить новую сделку с "Арсеналом".
"Я по-настоящему адаптировался к Премьер-Лиге только в прошлом сезоне. Мне повезло избежать травм, и сейчас я очень комфортно себя чувствую в Лондоне", - цитирует Озила Evening Standard.
16.01.2017 14:00
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