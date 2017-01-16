Озил рассчитывает остаться в Лондоне

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил вновь намекнул на свою готовность заключить новый контракт, выразив желание остаться в Лондоне.

Как известно, 28-летний Озил не спешит продлевать свой контракт с "канонирами", истекающий в конце следующего сезона. Такая задержка связана с туманным будущим в клубе главного тренера Арсена Венгера.



Тем не менее, из слов Месута можно сделать вывод, что ему непременно хочется остаться в Лондоне. Озил комфортно себя чувствует в столице Великобритании, поэтому рассчитывает заключить новую сделку с "Арсеналом".



"Я по-настоящему адаптировался к Премьер-Лиге только в прошлом сезоне. Мне повезло избежать травм, и сейчас я очень комфортно себя чувствую в Лондоне", - цитирует Озила Evening Standard.