Озил рассчитывает остаться в Лондоне

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил вновь намекнул на свою готовность заключить новый контракт, выразив желание остаться в Лондоне.

Как известно, 28-летний Озил не спешит продлевать свой контракт с "канонирами", истекающий в конце следующего сезона. Такая задержка связана с туманным будущим в клубе главного тренера Арсена Венгера.

Тем не менее, из слов Месута можно сделать вывод, что ему непременно хочется остаться в Лондоне. Озил комфортно себя чувствует в столице Великобритании, поэтому рассчитывает заключить новую сделку с "Арсеналом".

"Я по-настоящему адаптировался к Премьер-Лиге только в прошлом сезоне. Мне повезло избежать травм, и сейчас я очень комфортно себя чувствую в Лондоне", - цитирует Озила Evening Standard.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2017 14:00

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  1. largo-winch 16.01.2017 15:04 # largo-winch
    останется, но никто не заметит.

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  2. wajcik 16.01.2017 14:54 # wajcik
    Лейтон Ориент
    Уимблдон
    Дагенхэм

    Это клубы из Лондона

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  3. moneymaker 16.01.2017 14:14 # moneymaker
    меняем на Пайе

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  4. french 16.01.2017 14:02 # french
    Между Пэласом и "молотобойцами" выбирает.

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