Чех надеется, что "Челси" начнет нервничать под давлением со стороны преследователей

Петр Чех Голкипер "Челси" Петр Чех надеется, что успехи команд преследующей группы станут источником давления на лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

После 21-го сыгранного тура "Челси" имеет семь очков преимущества над ближайшим преследователем, однако "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" совершенно не желают выбывать из борьбы за титул, стараясь не допускать осечек.

Опытный Чех надеется, что эти коллективные старания со стороны преследователей не пройдут даром, и его бывшая команда начнет нервничать.

"Думаю, это хорошо, что все команды преследующей группы продолжают набирать очки. Если так пойдет и дальше, то "Челси" начнет испытывать давление сзади. Это, вероятно, будет лучшей вещью для преследующих команд".

"Лично нам важно продолжать побеждать, не позволяя дистанции между ними и нами увеличиться. Поэтому следующий матч, против "Бернли", так важен для нас. Нам нужно продолжать побеждать, набирая как можно больше очков. Нам нужно выигрывать все свои матчи, потому что мы не можем позволить дистанции стать еще больше", — цитирует Чеха The Independent.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1201

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Последние комментарии:




  1. chev11 16.01.2017 13:50 # chev11
    Как-то некрасиво он себя ведет. Какой смысл надеяться на осечки челси, когда играешь за арсенал? Ты же все равно останешься на четвертом, неужели он шпорам чемпионства желает?

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  2. second005 16.01.2017 13:40 # second005
    Голкипер Челси?) ахахах, Михайло пописал на гг

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  3. grodas 16.01.2017 13:39 # grodas
    Челси" начнет испытывать давление сзади.


    нууу, тут мы сделаем дело)

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  4. chelsea1983 16.01.2017 13:39 # chelsea1983
    А как на счёт того что пилоты вы ещё не решили кто в топ 4 останешься ??? Вот где давление. !! Одна осечка и ты уже на месте ман юн

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  5. sausage 16.01.2017 13:35 # sausage
    Так-то Арсенал сам в этой группе на тоненького держится.

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  6. takemeron 16.01.2017 13:32 # takemeron
    В общем, так. Сейчас все будут говорить о давлении на Челси и т.д. и т.п. А они видите ли в комфортном положении)) Вы отставание то сократите, затем очко свое сократите, а уж потом будете говорить о давлении. Давление будет у вас, когда вас на Стэмфорде прижмут и будут сувать по паре мячей за тайм. В общем, бомбит пиздец, от того, что они заебали со своими интервьюшками о давлении. Да идите вы на хуй! :))

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  7. hammersmith 16.01.2017 13:31 # hammersmith
    челсей начнет нервничать и пропускать в ближний

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  8. haroldfinch 16.01.2017 13:23 # haroldfinch
    Матчи Челси подряд с Ливерпулем и Арсеналом все решат.

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  9. realfan 16.01.2017 13:19 # realfan
    Голкипер "Челси" Петр Чех

    Источник: http://fapl.ru/posts/52566/

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  10. supernurbek 16.01.2017 13:15 # supernurbek
    Чех еб..лан! Если кто и догонит Челси, то точно не Гей-гунеры с Чехом в рамке! Хорошо, что мы спихнули этого днаря!

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  11. furious 16.01.2017 13:12 # furious
    адмен пехаил назвал истинный клуб Сеча. по фрейду.

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  12. aristarh-overeem 16.01.2017 13:04 # aristarh-overeem
    Ссыт на пинсов. Типичная лигенда чилси.

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  13. admob 16.01.2017 13:04 # admob
    чех-чех..какие-то выражения стремные начал юзать: давление сзади, все дела..

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  14. ho-lee-sheat 16.01.2017 13:02 # ho-lee-sheat
    голкипер "Членси" )))))))))))))))))))))
    ))))))))))))))
    )

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  15. rap-woiska 16.01.2017 13:00 # rap-woiska
    а арсеналу какая выгода с этого!?

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