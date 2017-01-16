Чех надеется, что "Челси" начнет нервничать под давлением со стороны преследователей
Голкипер "Челси" Петр Чех надеется, что успехи команд преследующей группы станут источником давления на лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".
После 21-го сыгранного тура "Челси" имеет семь очков преимущества над ближайшим преследователем, однако "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" совершенно не желают выбывать из борьбы за титул, стараясь не допускать осечек.
Опытный Чех надеется, что эти коллективные старания со стороны преследователей не пройдут даром, и его бывшая команда начнет нервничать.
"Думаю, это хорошо, что все команды преследующей группы продолжают набирать очки. Если так пойдет и дальше, то "Челси" начнет испытывать давление сзади. Это, вероятно, будет лучшей вещью для преследующих команд".
"Лично нам важно продолжать побеждать, не позволяя дистанции между ними и нами увеличиться. Поэтому следующий матч, против "Бернли", так важен для нас. Нам нужно продолжать побеждать, набирая как можно больше очков. Нам нужно выигрывать все свои матчи, потому что мы не можем позволить дистанции стать еще больше", — цитирует Чеха The Independent.
16.01.2017 13:00
Просмотров: 1201
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как-то некрасиво он себя ведет. Какой смысл надеяться на осечки челси, когда играешь за арсенал? Ты же все равно останешься на четвертом, неужели он шпорам чемпионства желает?
(ответить)
Голкипер Челси?) ахахах, Михайло пописал на гг
(ответить)
Челси" начнет испытывать давление сзади.
нууу, тут мы сделаем дело)
(ответить)
А как на счёт того что пилоты вы ещё не решили кто в топ 4 останешься ??? Вот где давление. !! Одна осечка и ты уже на месте ман юн
(ответить)
Так-то Арсенал сам в этой группе на тоненького держится.
(ответить)
В общем, так. Сейчас все будут говорить о давлении на Челси и т.д. и т.п. А они видите ли в комфортном положении)) Вы отставание то сократите, затем очко свое сократите, а уж потом будете говорить о давлении. Давление будет у вас, когда вас на Стэмфорде прижмут и будут сувать по паре мячей за тайм. В общем, бомбит пиздец, от того, что они заебали со своими интервьюшками о давлении. Да идите вы на хуй! :))
(ответить)
челсей начнет нервничать и пропускать в ближний
(ответить)
Матчи Челси подряд с Ливерпулем и Арсеналом все решат.
(ответить)
Голкипер "Челси" Петр Чех
Источник: http://fapl.ru/posts/52566/
(ответить)
Чех еб..лан! Если кто и догонит Челси, то точно не Гей-гунеры с Чехом в рамке! Хорошо, что мы спихнули этого днаря!
(ответить)
адмен пехаил назвал истинный клуб Сеча. по фрейду.
(ответить)
Ссыт на пинсов. Типичная лигенда чилси.
(ответить)
чех-чех..какие-то выражения стремные начал юзать: давление сзади, все дела..
(ответить)
голкипер "Членси" )))))))))))))))))))))
))))))))))))))
)
(ответить)
а арсеналу какая выгода с этого!?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий