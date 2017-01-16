Чех надеется, что "Челси" начнет нервничать под давлением со стороны преследователей

Голкипер "Челси" Петр Чех надеется, что успехи команд преследующей группы станут источником давления на лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

После 21-го сыгранного тура "Челси" имеет семь очков преимущества над ближайшим преследователем, однако "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" совершенно не желают выбывать из борьбы за титул, стараясь не допускать осечек.



Опытный Чех надеется, что эти коллективные старания со стороны преследователей не пройдут даром, и его бывшая команда начнет нервничать.



"Думаю, это хорошо, что все команды преследующей группы продолжают набирать очки. Если так пойдет и дальше, то "Челси" начнет испытывать давление сзади. Это, вероятно, будет лучшей вещью для преследующих команд".



"Лично нам важно продолжать побеждать, не позволяя дистанции между ними и нами увеличиться. Поэтому следующий матч, против "Бернли", так важен для нас. Нам нужно продолжать побеждать, набирая как можно больше очков. Нам нужно выигрывать все свои матчи, потому что мы не можем позволить дистанции стать еще больше", — цитирует Чеха The Independent.

