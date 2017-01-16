Гиггз — фаворит на роль главного тренера "Ноттингем Форест"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа.

В данный момент амбициозный владелец "лесников" Фаваз Аль-Хасави ищет уже своего восьмого рулевого после покупки клуба в 2012 году. В минувшую субботу кувейтский бизнесмен уволил Филиппа Монтанье, временно доверив команду главе академии Гари Бразилу.



Как стало известно Daily Mail, Аль-Хасави сформировал шорт-лист из четырех кандидатов, и первая строчка в нем отведена как раз Гиггзу, который находится без работы с прошлого лета, когда он покину должность ассистента в "Юнайтед" с намерением начать самостоятельную тренерскую карьеру.



Конкуренцию Райану в борьбе за вакантный пост составляют уволенный из "Халла" Майк Фелан, известный по работе с "Суонси", "Миллуоллом" и "Вулверхэмптном" Кенни Джекетт, а также экс-тренер "Брайтона" и "Уотфорда" Оскар Гарсия.



Если Гиггз проявит встречный интерес, то эта работа будет его, потому что Аль-Хасави является большим поклонником Райана, которого он пытался заманить в "Форест" еще прошлым летом.



Также сообщается, что в минувшую пятницу Аль-Хасави отказался от продажи клуба американскому бизнесмену Джону Джею Мурсу, который в последний момент попытался резко снизить цену. Пока Фаваз решил оставить управление "Форест", сейчас занимающего 20-е место в Чемпионшипе, себе.