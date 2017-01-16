Гнабри намекнул на свои планы вернуться в Премьер-Лигу

Серж Гнабри Полузащитник бременского "Вердера" Серж Гнабри намекнул, что в будущем он будет открыт к возвращению в "Арсенал" — или к переходу в "Челси".

Отсутствие реальных шансов себя проявить в команде Арсена Венгера подтолкнуло Сержа к переезду в Бундеслигу прошлым летом. С тех пор Гнабри забил семь голов за "Вердер", а в своем дебютном матче за сборную Германии оформил хет-трик.

Уже сейчас ходят слухи, что экс-"канониром" заинтересовалась "Бавария", однако в интервью Bild 20-летний Гнабри намекнул, предпочитает вернуться в английский футбол, нежели отправиться в Мюнхен.

"Что касается моего будущего, то я принял решение сосредоточиться на том, как я играю сейчас и сегодня. Поэтому я стараюсь думать только о настоящем".

"Пока что я не собираюсь менять клуб летом. Но если что и случится в будущем, то это будет зависеть от моей игры. Что если ко мне постучатся "Челси" или "Арсенал"? Ну, а пока я стараюсь выкладывать изо всех сил ради "Вердера", — сообщил Гнабри.


Метки Арсенал, Вердер, Гнабри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2017 11:00

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  1. chelsea88 16.01.2017 11:54 # chelsea88
    Нам не нужен был.

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  2. electric 16.01.2017 11:19 # electric
    готовится к каминг-ауту.

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  3. blueswin 16.01.2017 11:04 # blueswin
    В Челси и своих тупых бегунков хватает

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