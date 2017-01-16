Светская хроника за понедельник

Светская хроника Шакира хочет, чтобы Пике отправился в Лондон. Диего Коста останется в "Челси" до конца сезона. Арсен Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом" в марте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Певица Шакира хочет, чтобы ее супруг Пике, защитник "Барселоны", отдалился от негативно настроенных испанских фанатов и перебрался бы в один из клубов Премьер-Лиги, базирующихся в Лондоне. (Don Balon)

"Барселона" готова продать Арду Турана и Ивана Ракитича, чтобы улучшить условия по новому контракту для Лионеля Месси. Хорватский полузащитник может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". (El Confidencial)

Нападающий Пауло Дибала отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и собирается заключить новый контракт с "Ювентусом". (The Sun)

"Юнайтед" готов отпустить вингера Мемфиса Депая за 18 миллионов фунтов. (Manchester Evening News)

"Севилья" хочет арендовать нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)

Вингер "Юнайтед" Эшли Янг получил заманчивое предложение из Китая. (The Sun)

Полузащитник "Челси" Неманья Матич может воссоединиться с Жозе Моуриньо в "Юнайтед". (Daily Mirror)

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти, который обдумывает уход из французского клуба. (The Sun)

"Сити" интересуется универсальным защитником "Тоттенхэма" Беном Дэвисом. (The Sun)

Нападающий "Челси" Диего Коста не заинтересован в переезде в Китай. (Daily Mirror)

Коста откажется от нового контракта с "Челси", но останется на "Стэмфорд Бридж" только до конца сезона. (Daily Express)

Неопределенность вокруг будущего Диего Коста заставила "Челси" вступить в контакт с "Реалом" относительно нападающего Альваро Мораты. (Calciomercato)

ПСЖ заинтересовался нападающим "Челси" Мичи Батшуайи. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" готов продать полузащитника Димитри Пайе в "Марсель" за 35 млн. фунтов. (Daily Mirror)

"Вест Хэм" все ближе к идее продать Димитри Пайе. (Evening Standard)

"Марсель" нацелился на французских игроков " Сити" Бакари Санья и Самира Насри. (Daily Star)

"Севилья" потеряла интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Sky Sports)

"Сандерленд" и "Вест Хэм" интересуются 34-летним защитником "Эвертона" Филом Ягиелкой. (Daily Mail)

"Сандерленд" отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 7 млн. фунтов о покупке защитника Патрика Ван Анхольта. (Sky Sports)

"Ньюкасл" задумался о возвращении вингера Андроса Таунсенда из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)

"Стоук" не собирается отпускать нападающего Бояна Кркича в "Мидлсбро". (Daily Mirror)

Другое

"Арсенал" ожидает заключить новый контракт со своим главным тренером Арсеном Венгером в марте. (Daily Mirror)

Полузащитник Димитри Пайе пригрозил "Вест Хэму", что симулирует травму, если его выпустят на поле. (Daily Mail)

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл признался, что не разговаривал с Пайе "две или три недели". (Daily Mirror)

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил признан лучшим футболистом года в Германии пятый раз подряд. (Evening Standard)

Нападающий "Сити" Келечи Ихеаначо признался, что его идолом в детстве был капитан "Юнайтед" Уэйн Руни. (Manchester Evening News)


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Автор mihajlo   

Дата 16.01.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2699

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Последние комментарии:




  1. amar 16.01.2017 10:50 # amar
    Арсенал стабилен, для МЮ, потративший только на одного Погба 125 лямов, позор!
    4. Арсенал 21 44
    6. Манчестер Юнайтед 21 40

    (ответить)

  2. mcferson-42 16.01.2017 10:47 # mcferson-42
    Нука объективно мне братишки скажите, в чем ущербность трансферов ЛФК ? В ФСГ или в тренерах дело? только без xyйни про портовую помойку и прочее, поадекватьте плз

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  3. kingoflondon 16.01.2017 10:45 # kingoflondon
    сейчас бы постить футбольные слухи на сайте желаний шакиры.

    (ответить)

  4. electric 16.01.2017 10:38 # electric
    длинных пасов на этой неделе:
    МЮ - 99
    Мидлсбро - 86
    Бернли - 80
    Сток - 80
    Халл - 75

    (ответить)

  5. vertigo-92 16.01.2017 10:37 # vertigo-92
    Щас бы постить, что хочет Шакира на футбольном сайте

    (ответить)

  6. el-pistalero 16.01.2017 10:37 # el-pistalero
    "Севилья" потеряла интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Sky Sports)

    Ну и лохи.

    (ответить)

  7. el-pistalero 16.01.2017 10:34 # el-pistalero
    Певица Шакира хочет, чтобы ее супруг Пике, защитник "Барселоны", отдалился от негативно настроенных испанских фанатов и перебрался бы в один из клубов Премьер-Лиги, базирующихся в Лондоне. (Don Balon)

    Источник: http://fapl.ru/posts/52563/#reply

    ишо адын паткаблук

    (ответить)

  8. j-silver 16.01.2017 10:31 # j-silver
    Певица Шакира хочет, чтобы ее супруг Пике, защитник "Барселоны", отдалился от негативно настроенных испанских фанатов и перебрался бы в один из клубов Премьер-Лиги, базирующихся в Лондоне. (Don Balon)

    вместо кехила норм было бы.
    Челси из э кэпитал оф Ланадн

    (ответить)

  9. electric 16.01.2017 10:27 # electric
    Где слухи про лфк или будем с трентами алесандрами арнольдами бегать?

    (ответить)

  10. funkyfresh 16.01.2017 10:27 # funkyfresh
    4 Арсенал 21 44

    (ответить)

  11. stevens 16.01.2017 10:26 # stevens
    6 Манчестер Юнайтед 21 40

    Номер шесть - идеальная позиция мончездера.

    (ответить)

  12. kinan-afc 16.01.2017 10:16 # kinan-afc
    "Арсенал" ожидает заключить новый контракт со своим главным тренером Арсеном Венгером в марте. (Daily Mirror)

    это писдос. ну сколько можно уже.

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  13. sellman 16.01.2017 10:15 # sellman
    Здравствуйте, твари без роду и племени

    Знатной заменой Косте будет Лукаку.
    Челси надо все бабки в январе пустить на одного из двух:
    - Антонио из ВХЮ
    - Бакайоко из Монако

    Абраму вмешаться и пригрозить собаке без роду и племени, что раздавит, если кинет подлянку и уйдет.

    P.S.:
    1. Сити отсосите!
    2. ЛФКа соснул куйка!

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  14. chelsea88 16.01.2017 10:14 # chelsea88
    Пике в аснл.
    Ракитича в Челсей.
    Матича в мю.

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  15. tvinkovod 16.01.2017 10:12 # tvinkovod
    ну блин, пистаните уже ченить тупое, скучно

    (ответить)

  16. power 16.01.2017 10:01 # power
    удачи

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  17. staryi-eblan 16.01.2017 10:00 # staryi-eblan
    Коста должен остаться

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