Светская хроника за понедельник

Шакира хочет, чтобы Пике отправился в Лондон. Диего Коста останется в "Челси" до конца сезона. Арсен Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом" в марте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Певица Шакира хочет, чтобы ее супруг Пике, защитник "Барселоны", отдалился от негативно настроенных испанских фанатов и перебрался бы в один из клубов Премьер-Лиги, базирующихся в Лондоне. (Don Balon)



"Барселона" готова продать Арду Турана и Ивана Ракитича, чтобы улучшить условия по новому контракту для Лионеля Месси. Хорватский полузащитник может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". (El Confidencial)



Нападающий Пауло Дибала отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и собирается заключить новый контракт с "Ювентусом". (The Sun)



"Юнайтед" готов отпустить вингера Мемфиса Депая за 18 миллионов фунтов. (Manchester Evening News)



"Севилья" хочет арендовать нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)



Вингер "Юнайтед" Эшли Янг получил заманчивое предложение из Китая. (The Sun)



Полузащитник "Челси" Неманья Матич может воссоединиться с Жозе Моуриньо в "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Челси" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти, который обдумывает уход из французского клуба. (The Sun)



"Сити" интересуется универсальным защитником "Тоттенхэма" Беном Дэвисом. (The Sun)



Нападающий "Челси" Диего Коста не заинтересован в переезде в Китай. (Daily Mirror)



Коста откажется от нового контракта с "Челси", но останется на "Стэмфорд Бридж" только до конца сезона. (Daily Express)



Неопределенность вокруг будущего Диего Коста заставила "Челси" вступить в контакт с "Реалом" относительно нападающего Альваро Мораты. (Calciomercato)



ПСЖ заинтересовался нападающим "Челси" Мичи Батшуайи. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" готов продать полузащитника Димитри Пайе в "Марсель" за 35 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" все ближе к идее продать Димитри Пайе. (Evening Standard)



"Марсель" нацелился на французских игроков " Сити" Бакари Санья и Самира Насри. (Daily Star)



"Севилья" потеряла интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Sky Sports)



"Сандерленд" и "Вест Хэм" интересуются 34-летним защитником "Эвертона" Филом Ягиелкой. (Daily Mail)



"Сандерленд" отклонил предложение "Кристал Пэлас" в 7 млн. фунтов о покупке защитника Патрика Ван Анхольта. (Sky Sports)



"Ньюкасл" задумался о возвращении вингера Андроса Таунсенда из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)



"Стоук" не собирается отпускать нападающего Бояна Кркича в "Мидлсбро". (Daily Mirror)



Другое



"Арсенал" ожидает заключить новый контракт со своим главным тренером Арсеном Венгером в марте. (Daily Mirror)



Полузащитник Димитри Пайе пригрозил "Вест Хэму", что симулирует травму, если его выпустят на поле. (Daily Mail)



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл признался, что не разговаривал с Пайе "две или три недели". (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил признан лучшим футболистом года в Германии пятый раз подряд. (Evening Standard)



Нападающий "Сити" Келечи Ихеаначо признался, что его идолом в детстве был капитан "Юнайтед" Уэйн Руни. (Manchester Evening News)