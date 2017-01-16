Почеттино уверен, что игроки "Тоттенхэма" устоят перед "безумными деньгами" из Китая

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команде не грозит потеря ведущих игроков из-за интереса со стороны китайских клубов.

Одной из главных тем последних дней в английском футболе стали слухи насчет того фантастического предложения, что получил нападающий "Челси" Диего Коста из Китая — 30 миллионов фунтов в год, уже после уплаты налогов.



Почеттино рад, что это не его головная боль, и надеется, что никто из его собственных игроков не проявит интереса к тем деньгам, что готовы платить китайские клубы, ведь "Тоттенхэм" может предложить им нечто большее.



"Есть ли какие-нибудь предложения из Китая насчет моих игроков? Нет. Моя реакция на историю про Косту не имеет значения, потому что это, к счастью, не моя проблема. Что можно поделать, когда поступает такого рода предложение из такого рода страны? Это безумные деньги. Такое впечатление, что китайцы взорвали рынок. Если это правда, и у Косты есть такое предложение, то это невероятно, невероятно. Но посмотрим, что произойдет".



"Лично мы едины, каждый игрок счастлив и является частью семьи "Тоттенхэма". А также у нас очень хорошая атмосфера вокруг клуба. У нас удивительные болельщики, и между болельщиками, игроками и персоналом существует очень хорошая связь. Ты ощущаешь себя удивительным образом на тренировочном поле каждый день, и это важная вещь для достижения высоких целей. В этом наше преимущество", — цитирует Почеттино The Guardian.