Венгер удивлен плотностью команд наверху таблицы

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что удивлен плотностью команд в лидирующей группе в этом сезоне Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Челси", "Тоттенхэму", "Ливерпулю", "Арсеналу", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" удалось значительно оторваться от остальных команд, и нет никаких сомнений, что кто-то из этой шестерки и завоюет титул.



Венгер, отработавший два десятилетия в Премьер-Лиге, не скрывает своего удивления по этому поводу, но ожидает, что картина в верхней части таблицы может измениться из-за возобновления еврокубков.



"Это первый раз за 20 лет, когда к данному моменту сезона есть шесть команд, сражающихся за титул".



"Преимущество по-прежнему на стороне "Челси", но если посмотреть вокруг, то все команды лидирующей группы выступают хорошо. Никто не отстает. Все решит стабильность, все решат нервы. Мы должны сосредоточиться на своей игре и сплотиться в надежде, что нам удастся прийти к финишу первыми".



"Но сейчас только январь. В феврале вернутся европейские турниры, кубки. Всех ждут большие матчи, и смогут ли команды поддерживать этот уровень результатов? Никто не может сказать", — цитирует Венгера Daily Mail.