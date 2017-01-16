Венгер удивлен плотностью команд наверху таблицы

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что удивлен плотностью команд в лидирующей группе в этом сезоне Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Челси", "Тоттенхэму", "Ливерпулю", "Арсеналу", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" удалось значительно оторваться от остальных команд, и нет никаких сомнений, что кто-то из этой шестерки и завоюет титул.

Венгер, отработавший два десятилетия в Премьер-Лиге, не скрывает своего удивления по этому поводу, но ожидает, что картина в верхней части таблицы может измениться из-за возобновления еврокубков.

"Это первый раз за 20 лет, когда к данному моменту сезона есть шесть команд, сражающихся за титул".

"Преимущество по-прежнему на стороне "Челси", но если посмотреть вокруг, то все команды лидирующей группы выступают хорошо. Никто не отстает. Все решит стабильность, все решат нервы. Мы должны сосредоточиться на своей игре и сплотиться в надежде, что нам удастся прийти к финишу первыми".

"Но сейчас только январь. В феврале вернутся европейские турниры, кубки. Всех ждут большие матчи, и смогут ли команды поддерживать этот уровень результатов? Никто не может сказать", — цитирует Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1465

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  1. karnivool 16.01.2017 09:07 # karnivool
    сплотиться в надежде

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  2. electric 16.01.2017 08:51 # electric
    Главное попасть в четвёрку (с)кк

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  3. yamateh 16.01.2017 08:22 # yamateh
    По привычке вылетят из ЛЧ, по моему они даже не настроены проходить Баварию, тупо зацикливаются на попадании в топ-4.

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  4. power 16.01.2017 08:14 # power
    неплохо стелит

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  5. twister777 16.01.2017 08:03 # twister777
    Как там один пишет.
    Ну, в общем удачи! =)

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