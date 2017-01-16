Антонио Конте: "Не все решают деньги"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своего нападающего Диего Косту, что в футболе "не все решают деньги".

Если верить слухам, отсутствие Косты в заявке "синих" на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" вызвано вовсе не его проблемами со спиной, а тем баснословным предложением, которое игрок сборной Испании получил из Китая.



Поговаривают, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагает Диего бонус в 5 миллионов фунтов за переход и ежегодную зарплату в размере 30 млн. Это действительно фантастические деньги для футбола, однако Конте поспешил предупредить своего подопечного.



"Думаю, у нас отличный клуб, и выступать за "Челси" — это честь. Поэтому я не вижу в Китае угрозу для своих игроков. Не все решают деньги. Когда ты играешь за такую отличную команду, как "Челси", то должен быть доволен".



"Я должен оглянуться назад. Оскар играл за нас, но он получил хорошее предложение из Китая, и он уехал. Однако это лига с действительно высокой конкуренцией, и каждый игрок хочет выступать в этой лиге. Это первая лига в мире по множеству позитивных факторов. По этой причине я не думаю, что все эти предложения из Китая представляют угрозу для нашей лиги", — сообщил Конте.



Тем временем, The Telegraph добавляет, что на радар китайских клубов попал и одноклубник Косты Виллиан, однако владелец "Челси" Роман Абрамович собирается лично вмешаться в ситуацию и заблокировать уход ключевых игроков в январе.