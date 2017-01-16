Моуриньо и Клопп прокомментировали свою стычку у бровки
Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" прокомментировали свою стычку в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
В самой концовке матча, завершившегося вничью 1:1, полузащитник "красных дьяволов" Андер Эррера схватил нападающего мерсисайдцев Роберто Фирмино за футболку. После того, как бразилец попытался отмахнуться от соперника, испанец упал, схватившись за лицо.
Рефери Майкл Оливер четко разобрался в ситуации и показал обоим игрокам по желтой карточке, однако выяснение отношений продолжилось уже у бровки — между главными тренерами команд и резервным арбитром.
"Не знаю, он (Моуриньо) хотел минимум желтую карточку. Думаю, рефери свистнул еще до того, как что-либо произошло. Роберто — футболист от головы до пят, и он хотел продолжить игру. Он мог отдать пас. Там была желтая карточка для Эрреры и ничего другого".
"В конце концов желтую карточку получил парень, который хотел играть в футбол. Могло быть и хуже, если бы кто-нибудь захотел всмотреться в этот эпизод. Мы с Моуриньо не пришли к общему мнению насчет этого", — цитирует Клоппа The Guardian.
Однако Моуриньо поспешил замять инцидент, заверив, что не требовал удаления для Фирмино.
"Он думал, что я прошу удалить его игрока, но это не так. Там не было совершенно никакой проблемы. Думаю, игра была корректной. Думаю, игроки выложились изо всех сил в эмоциональном и профессиональном ключе, и рефери очень хорошо контролировал игру в этом отношении. Там была агрессия, но это хорошо, и этот матч стал замечательной рекламой Премьер-Лиги во всем мире", — сообщил Моуриньо.
16.01.2017 06:00
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Норм мавр всех очкует. На клоппа боится пиздеть, на Конте, покеттино, пепа. Хуле, это не на безобидном сене чсв повышать. Лицемер ебаный.
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оху же эти портовые разборки истеричек
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