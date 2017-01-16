Президент "Марселя" прибыл в Лондон договариваться по Пайе

Димитри Пайе В ближайшие 24 часа президент "Марселя" Жак-Анри Эйро проведет встречу с руководством "Вест Хэма", чтобы обсудить трансфер полузащитника Димитри Пайе.

Напомним, на днях лондонский клуб отклонил предложение "Марселя" в 19.1 миллионов фунтов о покупке Пайе, а сам Димитри сообщил своему наставнику Славену Биличу, что больше не будет играть и тренироваться с "молотобойцами".

В результате француз, которому в марте исполнится 30, не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", который "Вест Хэм" уверенно выиграл со счетом 3:0, и в программке перед которым совладелец клуба Дэвид Салливан поклялся не продавать Пайе.

Как стало известно Sky Sports, в попытке разрешить эту непростую ситуацию Эйро прибыл в Лондон, чтобы встретиться со своими коллегами из "Вест Хэма" и уговорить их отпустить Пайе в свой бывший клуб.

Достоверно известно, что в данный момент "Марсель" — единственный претендент на Димитри. Ни в какой другой клуб плеймейкер, оцениваемый "Вест Хэмом" в 30 млн. фунтов, переходить не хочет.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2017 00:05

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  1. didier-11 16.01.2017 00:07 # didier-11
    Бля...нахуй тогда переезжал в АПЛ? Чтоб сьъебаться обратно в лигу псж?

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