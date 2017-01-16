Президент "Марселя" прибыл в Лондон договариваться по Пайе

В ближайшие 24 часа президент "Марселя" Жак-Анри Эйро проведет встречу с руководством "Вест Хэма", чтобы обсудить трансфер полузащитника Димитри Пайе.

Напомним, на днях лондонский клуб отклонил предложение "Марселя" в 19.1 миллионов фунтов о покупке Пайе, а сам Димитри сообщил своему наставнику Славену Биличу, что больше не будет играть и тренироваться с "молотобойцами".



В результате француз, которому в марте исполнится 30, не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", который "Вест Хэм" уверенно выиграл со счетом 3:0, и в программке перед которым совладелец клуба Дэвид Салливан поклялся не продавать Пайе.



Как стало известно Sky Sports, в попытке разрешить эту непростую ситуацию Эйро прибыл в Лондон, чтобы встретиться со своими коллегами из "Вест Хэма" и уговорить их отпустить Пайе в свой бывший клуб.



Достоверно известно, что в данный момент "Марсель" — единственный претендент на Димитри. Ни в какой другой клуб плеймейкер, оцениваемый "Вест Хэмом" в 30 млн. фунтов, переходить не хочет.