Клопп: "Было приятно увидеть такую игру от "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его команда, при всех своих трудностях, сумела показать хорошую игру в выездном матче против "Манчестер Юнайтед" и вернуться домой с очком.

В последних матчах "красные" переживают очевидный спад. Вдобавок перед выездом в Манчестер усугубились кадровые проблемы — помимо отбывшего на Кубок Африки Садио Мане, команда Клоппа оказалась лишена Натаниэля Клайна и Жоэля Матипа.

Тем не менее, Клопп остался доволен своими подопечными, хотя и признает, что примитивная тактика навала со стороны "Юнайтед" в концовке стала для "Ливерпуля" проблемой.

"До матча многие люди думали, что сегодня нас поколотят, потому что "Юнайтед" был похож на каток, и все складывалось в их пользу. Мы знаем свои проблемы и нюансы, поэтому было приятно увидеть такого рода игру".

"Нам требовалось быть смелыми, мы получали желаемое пространство, мы забили гол. В конце матча, когда после 80 минут напряженного футбола "Юнайтед" принялся играть в заброс мяча на Маруана Феллайни и Златана Ибрагимовича, нам пришлось по-настоящему тяжело. Я надеялся, что нам немного повезет, но, к сожалению, не вышло. Но все и так неплохо. Завтра я смогу насладиться результатом, но сегодня вечером я наслаждаюсь только игрой".

"Концовка вышла очень напряженной. Они забрасывали мяч, это была безумная игра. Так много событий в заключительные минуты. Мы стремились выиграть этот матч, и поэтому мы не можем быть на 100 процентов удовлетворены результатом", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2017 22:15

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  1. recyjoed 15.01.2017 22:39 # recyjoed
    закидоны не выдержали. жаль. на изи 3 очка надо было брать. Ну ничего. В след туре победим. Настроение куевое только на понедельник(

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  2. el-pistalero 15.01.2017 22:33 # el-pistalero
    Молодцы. Повезло, что самый дорогой игрок мира не вышел на поле. Так бы соснулей

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  3. suarezov 15.01.2017 22:31 # suarezov
    Миха провакатор е6анный,
    ГДЕ ты нашел фразу - "Было приятно увидеть такую игру от "Ливерпуля""?????

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  4. mancunia-planet 15.01.2017 22:29 # mancunia-planet
    10 валенсий в поле, беготня бег забег пробег бегун бегать

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  5. dragonishka 15.01.2017 22:27 # dragonishka
    Клопп опасается, что Моуриньо вновь "выставит автобус"

    Источник: http://fapl.ru/

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  6. vandersexxx 15.01.2017 22:26 # vandersexxx
    Может и ИЮ играл примитивно в концовке но как ЛФК играл все 90 минул?МЮ сам себе привез гол а у ЛФК кроме тупой беготни ничего не было

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  7. gufak 15.01.2017 22:24 # gufak
    На этот раз клоп сохранил свое очко в неприкосновенности) аха

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  8. skychnie-oboi 15.01.2017 22:21 # skychnie-oboi
    Да тут КЛОП прав - ЛФЦ непросто играть против середняков.Всегда потные катки.

    Но что поделать, всегда не будут идти в соперники Асналы, МС и прочие Челси - которые легко и приятно выносить с пол ноги.

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