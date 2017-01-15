Клопп: "Было приятно увидеть такую игру от "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его команда, при всех своих трудностях, сумела показать хорошую игру в выездном матче против "Манчестер Юнайтед" и вернуться домой с очком.

В последних матчах "красные" переживают очевидный спад. Вдобавок перед выездом в Манчестер усугубились кадровые проблемы — помимо отбывшего на Кубок Африки Садио Мане, команда Клоппа оказалась лишена Натаниэля Клайна и Жоэля Матипа.



Тем не менее, Клопп остался доволен своими подопечными, хотя и признает, что примитивная тактика навала со стороны "Юнайтед" в концовке стала для "Ливерпуля" проблемой.



"До матча многие люди думали, что сегодня нас поколотят, потому что "Юнайтед" был похож на каток, и все складывалось в их пользу. Мы знаем свои проблемы и нюансы, поэтому было приятно увидеть такого рода игру".



"Нам требовалось быть смелыми, мы получали желаемое пространство, мы забили гол. В конце матча, когда после 80 минут напряженного футбола "Юнайтед" принялся играть в заброс мяча на Маруана Феллайни и Златана Ибрагимовича, нам пришлось по-настоящему тяжело. Я надеялся, что нам немного повезет, но, к сожалению, не вышло. Но все и так неплохо. Завтра я смогу насладиться результатом, но сегодня вечером я наслаждаюсь только игрой".



"Концовка вышла очень напряженной. Они забрасывали мяч, это была безумная игра. Так много событий в заключительные минуты. Мы стремились выиграть этот матч, и поэтому мы не можем быть на 100 процентов удовлетворены результатом", — сообщил Клопп BBC.