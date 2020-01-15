"Вест Хэм" избавился от Дзадзы

Симоне Дзадза и Славен Билич "Вест Хэм" попрощался с нападающим Симоне Дзадзой, который остаток этого сезона проведет в аренде в "Валенсии".

Прошлым летом, напоминает Evening Standard, "молотобойцы" заплатили "Ювентусу" 5 миллионов фунтов за право одолжить Дзазду на этот сезон. Одновременно в арендное соглашение был включен пункт, обязывающий "Вест Хэм" выкупить трансфер игрока сборной Италии за 20 млн. после определенного количества матчей.

Однако 11 матчей, в которых Симоне ни разу не отличился, главному тренеру "Вест Хэма" Славену Биличу оказалось достаточно, чтобы разочароваться в 25-летнем нападающем. Поэтому с 27 ноября Дзадза больше не выходил на поле.

Осознав, что "молотобойцы" не собираются выкупать их игрока, чемпионы Серии А отозвали Дзадзу из аренды, а затем немедленно отправили его в "Валенсию" на остаток сезона.


Метки Валенсия, Вест Хэм, Дзадза, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2017 22:00

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  1. ssa 15.01.2017 22:20 # ssa
    да, видал его сегодня на трибунах в матче Валенсия - Эспаньол
    у Валенсии Монтойя второй матч подряд забивает, усадит защитник нападающего на лавку запасных)))

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  2. vne-zoni-l4 15.01.2017 22:04 # vne-zoni-l4
    Дзадза хоть и клоун, но мужик. Не забив пенальти он не разревелся как баба, а удалился сохранив лицо.

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