"Вест Хэм" избавился от Дзадзы

"Вест Хэм" попрощался с нападающим Симоне Дзадзой, который остаток этого сезона проведет в аренде в "Валенсии".

Прошлым летом, напоминает Evening Standard, "молотобойцы" заплатили "Ювентусу" 5 миллионов фунтов за право одолжить Дзазду на этот сезон. Одновременно в арендное соглашение был включен пункт, обязывающий "Вест Хэм" выкупить трансфер игрока сборной Италии за 20 млн. после определенного количества матчей.



Однако 11 матчей, в которых Симоне ни разу не отличился, главному тренеру "Вест Хэма" Славену Биличу оказалось достаточно, чтобы разочароваться в 25-летнем нападающем. Поэтому с 27 ноября Дзадза больше не выходил на поле.



Осознав, что "молотобойцы" не собираются выкупать их игрока, чемпионы Серии А отозвали Дзадзу из аренды, а затем немедленно отправили его в "Валенсию" на остаток сезона.