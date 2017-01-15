Моуриньо: "Расстроен, что не набрали три очка"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что матч против "Ливерпуля" оправдал его ожидания в плане зрелищности, но не в плане качества игры, и он расстроен ничейным результатом.

В преддверии выезда на "Олд Траффорд" главный тренер "красных" Юрген Клопп выразил мнение, что "Юнайтед" может сыграть от обороны, как это было в матче этих команд ранее в сезоне. Однако все вышло наоборот, чему поспособствовал гол Джеймса Милнера с пенальти в первом тайме.



Моуриньо рад, что его команда проявила настойчивость и взломала насыщенную оборону соперника, однако качестве продемонстрированного футбола не устроило Жозе.



"Это был очень захватывающий матч, даже для не нейтрального зрителя — фанаты "Ливерпуля" и наши фанаты были полны воодушевления до последних секунд. Но я не думаю, это это была игра супер качества. Мы и "Ливерпуль" не проявили все свои качества, но это была очень эмоциональная, активная и агрессивная игра. Мы сражались до последней секунды".



"Соперник был умен. Они не торопились, они знали, в какой футбол играть, и как контролировать эмоции игры. Она знали, что в заключительные минуты у них будут проблемы".



"Мы были командой, которая атаковала, а "Ливерпуль" был командой, которая оборонялась. Нужно посмотреть, справедливы ли критики. Я получил удовольствие от игры, но, конечно, я расстроен, что мы не набрали три очка", — сообщил Моуриньо BBC.