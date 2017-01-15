Моуриньо: "Расстроен, что не набрали три очка"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что матч против "Ливерпуля" оправдал его ожидания в плане зрелищности, но не в плане качества игры, и он расстроен ничейным результатом.
В преддверии выезда на "Олд Траффорд" главный тренер "красных" Юрген Клопп выразил мнение, что "Юнайтед" может сыграть от обороны, как это было в матче этих команд ранее в сезоне. Однако все вышло наоборот, чему поспособствовал гол Джеймса Милнера с пенальти в первом тайме.
Моуриньо рад, что его команда проявила настойчивость и взломала насыщенную оборону соперника, однако качестве продемонстрированного футбола не устроило Жозе.
"Это был очень захватывающий матч, даже для не нейтрального зрителя — фанаты "Ливерпуля" и наши фанаты были полны воодушевления до последних секунд. Но я не думаю, это это была игра супер качества. Мы и "Ливерпуль" не проявили все свои качества, но это была очень эмоциональная, активная и агрессивная игра. Мы сражались до последней секунды".
"Соперник был умен. Они не торопились, они знали, в какой футбол играть, и как контролировать эмоции игры. Она знали, что в заключительные минуты у них будут проблемы".
"Мы были командой, которая атаковала, а "Ливерпуль" был командой, которая оборонялась. Нужно посмотреть, справедливы ли критики. Я получил удовольствие от игры, но, конечно, я расстроен, что мы не набрали три очка", — сообщил Моуриньо BBC.
15.01.2017 21:35
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Последние комментарии:
да ему надо радоваться и говорить спасибо, что хоть очко у них осталось!!! По логике вещей ничего не должно быть - гол то с офсайда забили красные комары
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Мавр сдал как тренер.Муму отскочил.Хотя ЛФК и не сыграл свою игру.Пенсы ликуют рано.
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кек, сколько подставил, столько и набрали
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а мхитарян говно, не зря его дедушка похоронен у подножия карабаха с азерским сапогом в кишке
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как обычно, игра с участием мю выдалась скучной, вызывающей зевоту. Единственный матч этого недоклуба в сезоне, который был достоин просмотра-игра с Челси(арсенал-0). Моур ссыт фанатам в лицо, погба овнит терпилу-хендерсона а от ибры залетает в ворота. Только Мильеле порадовал, так играл словно он не скаузер, а настоящий футболист
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Да, матч норм. И результат тоже, Жозе, спс, по-брацки
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Десятку положит
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"Соперник был умен. Они не торопились, они знали, в какой футбол играть, и как контролировать эмоции игры
Это комплимент
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Подарили глупый пенальти Ливерпулю.
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как всегда-песня о старом
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удачи
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