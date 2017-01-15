Моуриньо: "Расстроен, что не набрали три очка"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что матч против "Ливерпуля" оправдал его ожидания в плане зрелищности, но не в плане качества игры, и он расстроен ничейным результатом.

В преддверии выезда на "Олд Траффорд" главный тренер "красных" Юрген Клопп выразил мнение, что "Юнайтед" может сыграть от обороны, как это было в матче этих команд ранее в сезоне. Однако все вышло наоборот, чему поспособствовал гол Джеймса Милнера с пенальти в первом тайме.

Моуриньо рад, что его команда проявила настойчивость и взломала насыщенную оборону соперника, однако качестве продемонстрированного футбола не устроило Жозе.

"Это был очень захватывающий матч, даже для не нейтрального зрителя — фанаты "Ливерпуля" и наши фанаты были полны воодушевления до последних секунд. Но я не думаю, это это была игра супер качества. Мы и "Ливерпуль" не проявили все свои качества, но это была очень эмоциональная, активная и агрессивная игра. Мы сражались до последней секунды".

"Соперник был умен. Они не торопились, они знали, в какой футбол играть, и как контролировать эмоции игры. Она знали, что в заключительные минуты у них будут проблемы".

"Мы были командой, которая атаковала, а "Ливерпуль" был командой, которая оборонялась. Нужно посмотреть, справедливы ли критики. Я получил удовольствие от игры, но, конечно, я расстроен, что мы не набрали три очка", — сообщил Моуриньо BBC.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2017 21:35

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Последние комментарии:




  1. ukv 15.01.2017 22:42 # ukv
    да ему надо радоваться и говорить спасибо, что хоть очко у них осталось!!! По логике вещей ничего не должно быть - гол то с офсайда забили красные комары

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  2. emily-lfc-2005 15.01.2017 22:26 # emily-lfc-2005
    Мавр сдал как тренер.Муму отскочил.Хотя ЛФК и не сыграл свою игру.Пенсы ликуют рано.

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  3. hammersmith 15.01.2017 22:17 # hammersmith
    кек, сколько подставил, столько и набрали

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  4. vne-zoni-l4 15.01.2017 22:09 # vne-zoni-l4
    а мхитарян говно, не зря его дедушка похоронен у подножия карабаха с азерским сапогом в кишке

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  5. vne-zoni-l4 15.01.2017 22:03 # vne-zoni-l4
    как обычно, игра с участием мю выдалась скучной, вызывающей зевоту. Единственный матч этого недоклуба в сезоне, который был достоин просмотра-игра с Челси(арсенал-0). Моур ссыт фанатам в лицо, погба овнит терпилу-хендерсона а от ибры залетает в ворота. Только Мильеле порадовал, так играл словно он не скаузер, а настоящий футболист

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  6. gusto 15.01.2017 21:54 # gusto
    Да, матч норм. И результат тоже, Жозе, спс, по-брацки

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  7. selfish 15.01.2017 21:54 # selfish
    Десятку положит

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  8. suarezov 15.01.2017 21:42 # suarezov
    "Соперник был умен. Они не торопились, они знали, в какой футбол играть, и как контролировать эмоции игры

    Это комплимент

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  9. dragonishka 15.01.2017 21:41 # dragonishka
    Подарили глупый пенальти Ливерпулю.

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  10. dimon70 15.01.2017 21:38 # dimon70
    как всегда-песня о старом

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  11. mancunia-planet 15.01.2017 21:36 # mancunia-planet
    удачи

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