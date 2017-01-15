Гвардиола призвал игроков "Сити" "не смотреть в таблицу"

После сокрушительного поражения 4:0 в гостях у "Эвертона" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду "не смотреть в таблицу".

В воскресенье Гвардиола потерпел свое самое крупное поражение в тренерской карьере в рамках чемпионата. "Сити" увеличил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до 10 очков, и Хосеп признает, что в такой ситуации никакой речи о завоевании титула быть не может.



"В первом тайме мы играли лучше. Мы были исключительно хороши, мы создали достаточно моментов, чтобы забить гол. Другие обстоятельства, которые я не могу контролировать, привели к поражению. Соперник забил с первой же попытки, после чего мы упустили уйму моментов. Начался второй тайм, и они забили второй гол. Это было тяжело для игроков в плане психологии. Ведя 2:0, ты играешь больше сердцем, нежели головой, и иногда имеешь шансы для контратак".



"Конечно, 10 очков отставания — это много. Давайте посмотрим, как все сложится. Последние три недели или месяц я говорил игрокам: не смотрите таблицу, думайте о следующем матче и старайтесь играть как можно лучше. В конце сезона мы оценим достигнутый уровень и показанную игру — а также тренерскую работу и работу отдельных игроков".



"В футболе, как и баскетболе и теннисе, ты должен отправить мяч внутрь сетки, когда этого не может сделать соперник. Когда ты не соблюдаешь баланс между моментами, которые создаешь сам, и которые позволяешь создавать у своих ворот, другая команда наказывает тебя".



"Поэтому повторюсь, игрокам приходится непросто. Это не так, что им было бы безразлично. Им тяжело, и они страдают, но я уже много раз говорил, что это сделает их сильнее в будущем. Возможно, не в этом сезоне — возможно, в будущих стадиях их карьер", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.