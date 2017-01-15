"Юнайтед" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"
Гол Златана Ибрагимовича в концовке позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.
После полуфинала Кубка Лиги у "красных дьяволов" произошло четыре изменения в составе. Вернулись в команду Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Антонио Мартиаль и Златан Ибрагимович. Хуан Мата, Уэйн Руни и Маркус Рэшфорд расположились на лавке.
Четыре перестановки сделал и Юрген Клопп. Недосчитавшись Натаниэля Клайна, повредившего ребро, тренер мерсисайдцев выпустил на его место 18-летнего Трента Александер-Арнольда. Симон Миньоле вернулся в ворота, Джордан Хендерсон — в центр поля, Дивок Ориги — на острие атак. Филиппе Коутиньо начал матч в запасе, а Жоль Матип в заявку не попал из-за разбирательств с ФИФА.
Матч начался достаточно неторопливо, но мало-помалу хозяева принялись забирать инициативу. На 18-й минуте Деян Ловрен сделал неудачную передачу назад на своего голкипера, в атаку на которого тут же пошел Златан Ибрагимович — отскочивший мяч опустился сверху на сетку ворот.
Спустя еще минуту Генрих Мхитарян сделал отличную разрезающую передачу на Поля Погба, который вышел практически один на один, но пробил со внешней стороны от штанги.
Вскоре "Ливерпуль" ответил своим полумоментом, когда Роберто Фирмино обокрал Фила Джонса и уже был готов расстрелять ворота Давида Де Хеа, но замешкавшегося партнера своевременно подстраховал Маркос Рохо, выбив мяч на угловой.
А подача с указанного углового обернулась попаданием мяча в руку Погба. Рефери Майкл Оливер назначил пенальти, который был уверенно реализован Джеймсом Милнером — 0:1.
"Юнайтед" пуще прежнего пустился атаковать. На 33-й минуте Ибрагимович плотным ударом со штрафного заставил Симона Миньоле совершить сейв на линии ворот. На 41-й минуте бельгийский голкипер еще раз выручил свою команду, обезвредив вышедшего один на один Мхитаряна.
Не дожидаясь свистка на перерыв, Жозе Моуриньо поспешил скрыться в раздевалке, а на второй тайм выпустил Уэйна Руни, который заменил Кэррика. Позже на поле появился и Хуан Мата.
"Дьяволы" много владели мячом, чему "Ливерпуль" совершенно не препятствовал, однако изобретательности и нестандартных действий хозяевам явно не хватало.
На 62-й минуте "красные" всего лишь во второй раз за матч пробили в створ. Едва вышедший на замену Филиппе Коутиньо вывел на удар Фирмино, но тому не позволил отличиться Де Хеа.
Выход Коутиньо позволил "Ливерпулю" на время стабилизировать игру, однако ближе к финальному свистку "Юнайтед" принялся отчаянно давить. И на 83-й минуте этот натиск привел к ответному гол. Маруан Феллайни пробил головой в штангу, но отскочивший мяч тут же подхватил Антонио Валенсия и набросил его на Ибрагимовича, который касанием от перекладины поразил цель — 1:1.
Победить хотели обе команды, но в заключительные минуты ни одна из них не наиграла на еще один гол.
Как и в первом круге сезона, команды разошлись миром. "Юнайтед" создал уйму моментов, но отличная игра Симона Миньоле в воротах позволяла "Ливерпулю" долгое время надеяться на удержание победного счета. Эта ничья — в пользу лидирующего "Челси".
Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
15.01.2017 20:55
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Последние комментарии:
если мы играем в ничью с мешками с 18-летним типком в защите, что же будет после трансферов))))
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Ливерпуль удивил конечно.Думал получат трёху и обоссаные домой поедут.
А так вообще норм,отрыв от второго места продолжает расти.
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главное радует что без поражений серия продолжается
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ак и вышло, что матч ирисок с шити был интереснее. красиво мешков наказали, очень удобный соперник для них. хотелось бы чтоб колбаса не выпадала из гонки, а то так не интересен совсем чемпик будет!
всех шейхов с победой! вот бы найти прогноз суперглора про сокращение отрыва от таблицы, без таких далбичей на фапле нечего будет ловить.
матч му не смотрел, но судя по счету все было предсказуемо. лч им походу не видать, как и колбасе чемпика.
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судя по голу, саф снова на перерыв в подтрибунное помещение бегал
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Я бы на месте скузи ща бы дифирамбы полю пел, а не выебывался.
Подарил француз вам, убогим, ничью.
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самое переоцененное ходячее недоразумение, главный замедлитель игры покпа, ему бы на север к чукчам в нарты впрягаться, а моур его в старт ставит, как бы не получилось как с оскаром, моя десятка, да моя десятка, мдааа, надеюсь моур учтет и исправит
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Сегодня я понял одно: МЦ=MU=LIV
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Ливер играл просто убого, ни замысла в атаках, ни напора, да даже оборона не смогла припарковаться как надо.(в этом компоненте Клопу стоит взять уроки у Маура)
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Результат в пользу Челси ....
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ну так то норм... учитывая, какие клаваны у лфк в составе были.
Арнольд - сыроват.
Джан - ну не скажу о нем плохого, учитывая то, как колбасники его овнят.
Ориги - опять же, играл на команду... но не 100%.
защита - в целом норм.
бесил только один Вейналдум!!!!! накуй его с основы!!! центр пропал, игру провалил, удар - нулевой.
и вообще было ощущение что Вейналдум с Коутом не дружат, два момента:
Коут с центра поля дал пас на выход Джинни (тот видемо воспринял, как "зачем так далеко? я уже наелся!", и после чего сразу же отдал не точный пас на коута.
Потом, в конце пожадничал... хотя мог отдать на коута.
вообщем во писду его.
Коут - топ, Клопп - топ.
....
МЮ.. ну молодцы, отыгрались!! хотя, могли забивать больше.
...
Миньоле - герой матча!
...
едем дальше... дальше больше! нужно удерживатьмя в четверке.
...
и да, манки, ловите
https://m.vk.com/photo-8557580_456249535
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Молодцы! И те, и другие!
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Хорошо что мы продали Вейналдума, Сисоку и Таунсенда за 75 млн
Они же уебы которых свет не видел, играют только на ЧМ и ЧШ
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С победой Челси! Все чётко. Ну а скам это сосущие головы...так облажаться аххаха! Ну и всем скамам кто чавкал про изи победу в рот вам ноги ебловозам пиздливым)))
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Кек, а ведь нынешний МС идет лучше прошлогоднего.
http://dl4.joxi.net/drive/0012/1033/832521/160114/57a151db37.png
(ответить)
Джан и Миньеле игроки матча. Ну и Валенсия с натяжкой. С победой Челсийцы. Вам везет в этом сезоне
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https://cs540109.vk.me/c543104/v543104207/34956/CsuCT8JH9co.jpg
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Эй, че там по медалям АПЛ?
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Лохи ебаные токо с офсайда могут...причом судья в шаге стоял от вали куда уже палевнее подсуживать.Удивляют дауны с каментами про автобус, кокраз таки на Энфилде был автобус а тут прессинг на всю защиту днищенскую манков работал так что пиздеть не надо))И про пенку тоже пиздеть не надо никто не просил вашего дауна играть руками в штрафной...лохи кароче)))
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отскок очередной
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