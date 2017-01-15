"Юнайтед" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"

Гол Златана Ибрагимовича в концовке позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.

После полуфинала Кубка Лиги у "красных дьяволов" произошло четыре изменения в составе. Вернулись в команду Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Антонио Мартиаль и Златан Ибрагимович. Хуан Мата, Уэйн Руни и Маркус Рэшфорд расположились на лавке.



Четыре перестановки сделал и Юрген Клопп. Недосчитавшись Натаниэля Клайна, повредившего ребро, тренер мерсисайдцев выпустил на его место 18-летнего Трента Александер-Арнольда. Симон Миньоле вернулся в ворота, Джордан Хендерсон — в центр поля, Дивок Ориги — на острие атак. Филиппе Коутиньо начал матч в запасе, а Жоль Матип в заявку не попал из-за разбирательств с ФИФА.



Матч начался достаточно неторопливо, но мало-помалу хозяева принялись забирать инициативу. На 18-й минуте Деян Ловрен сделал неудачную передачу назад на своего голкипера, в атаку на которого тут же пошел Златан Ибрагимович — отскочивший мяч опустился сверху на сетку ворот.



Спустя еще минуту Генрих Мхитарян сделал отличную разрезающую передачу на Поля Погба, который вышел практически один на один, но пробил со внешней стороны от штанги.



Вскоре "Ливерпуль" ответил своим полумоментом, когда Роберто Фирмино обокрал Фила Джонса и уже был готов расстрелять ворота Давида Де Хеа, но замешкавшегося партнера своевременно подстраховал Маркос Рохо, выбив мяч на угловой.



А подача с указанного углового обернулась попаданием мяча в руку Погба. Рефери Майкл Оливер назначил пенальти, который был уверенно реализован Джеймсом Милнером — 0:1.



"Юнайтед" пуще прежнего пустился атаковать. На 33-й минуте Ибрагимович плотным ударом со штрафного заставил Симона Миньоле совершить сейв на линии ворот. На 41-й минуте бельгийский голкипер еще раз выручил свою команду, обезвредив вышедшего один на один Мхитаряна.



Не дожидаясь свистка на перерыв, Жозе Моуриньо поспешил скрыться в раздевалке, а на второй тайм выпустил Уэйна Руни, который заменил Кэррика. Позже на поле появился и Хуан Мата.



"Дьяволы" много владели мячом, чему "Ливерпуль" совершенно не препятствовал, однако изобретательности и нестандартных действий хозяевам явно не хватало.



На 62-й минуте "красные" всего лишь во второй раз за матч пробили в створ. Едва вышедший на замену Филиппе Коутиньо вывел на удар Фирмино, но тому не позволил отличиться Де Хеа.



Выход Коутиньо позволил "Ливерпулю" на время стабилизировать игру, однако ближе к финальному свистку "Юнайтед" принялся отчаянно давить. И на 83-й минуте этот натиск привел к ответному гол. Маруан Феллайни пробил головой в штангу, но отскочивший мяч тут же подхватил Антонио Валенсия и набросил его на Ибрагимовича, который касанием от перекладины поразил цель — 1:1.



Победить хотели обе команды, но в заключительные минуты ни одна из них не наиграла на еще один гол.



Как и в первом круге сезона, команды разошлись миром. "Юнайтед" создал уйму моментов, но отличная игра Симона Миньоле в воротах позволяла "Ливерпулю" долгое время надеяться на удержание победного счета. Эта ничья — в пользу лидирующего "Челси".



Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче