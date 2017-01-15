"Эвертон" нанес Гвардиоле его крупнейшее поражение в карьере

Том Дэвис Проиграв "Эвертону" со счетом 4:0, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потерпел свое самое крупное поражение в тренерской карьере в рамках чемпионата.

Новички "ирисок Морган Шнайдерлен и Адемола Лукман расположились на скамейке запасных, а Кевин Миральяс появился вместо Эннера Валенсии в старте.

Относительно матча в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулся лишь Клаудио Браво, заменив в воротах Вилли Кабальеро.

Начало матча проходило с заметным территориальным преимуществом "горожан", однако серьезных угроз воротам Жоэля Роблеса не возникало, не считая точного выстрела Рахима Стерлинга и попытки Давида Сильва выйти на ударную позицию.

"Эвертон" показал свои зубы лишь на 34-й минуте, когда Миральяс получил передачу на правом краю штрафной от Тома Дэвиса и в касание прострелил в центр. А Ромелу Лукаку, найдя возможность подставить свою левую ногу, пробил в противоход Браво — 1:0.

Хозяева достаточно уверенно отстояли свои ворота в остатке тайма, а едва началась вторая половина матча, как им удалось удвоить счет. Джон Стоунс прервал передачу Лукаку вперед, но мяч тут же подхватил Росс Баркли и отпасовал на Миральяса. Кевин быстро разобрался в окружении нескольких защитников и неотразимо пробил низом в дальний угол — 2:0.

В дальнейшем "ириски" ожидаемо отдали инициативу сопернику, но чувствовали себя по-прежнему уверенно. Роблес порой вступал в игру, но, скорее, лишь для разминки, нежели для спасения своих ворот.

А на 79-й минуте счет стал разгромным. 18-летний Дэвис классно прошел по правому флангу, сыграл на Лукаку, упал и поднялся, после чего получил ответную передачу от Ромелу и подсек мяч перед Браво — 3:0.

После гости уже не сопротивлялись. А когда истекало компенсированное время, вышедший на замену Адемола Лукман подкараулил удачный отскок мяча и пробил между ног Браво — 4:0.

"Эвертон" продемонстрировал великолепную реализацию, забив четыре своих гола четырьмя ударами в створ. Столь оглушительное поражение увеличило отставание "Сити" от вершины таблицы до 10 очков, и теперь Хосепу Гвардиоле впору сосредоточиться на борьбе за место в топ-4, а не мечтать о титуле.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2017 18:30

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Последние комментарии:




  1. pardew 15.01.2017 19:45 # pardew
    кто забил?

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  2. electric 15.01.2017 19:45 # electric
    чмоу уже пошел наливать свеженькой желтенькой

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  3. j-silver 15.01.2017 19:45 # j-silver
    Все, жозей психанул, сломался походу

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  4. dota2 15.01.2017 19:44 # dota2
    Ущербная помойка сосет с Пакпой .... эхххэхх ээххэхэхэххх эхххх

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  5. rustik 15.01.2017 19:43 # rustik
    наконец судья увидел фол

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  6. ssa 15.01.2017 19:42 # ssa
    что там с камерой-пауком, что-то я не наблюдаю ее

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  7. electric 15.01.2017 19:42 # electric
    уберите петуха с ветки, а то я за себя не отвечаю!

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  8. helicopter 15.01.2017 19:42 # helicopter
    100 mln где?

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  9. shmit 15.01.2017 19:42 # shmit
    Минеле уже дважды обосал своих хейтеров
    Не ну реально красавчик

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  10. helicopter 15.01.2017 19:42 # helicopter
    Just MU govneco

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  11. eriksen23 15.01.2017 19:41 # eriksen23
    заебали транжирить.

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  12. ragazza 15.01.2017 19:41 # ragazza
    а клоп все таки топ,из полу игроков моделирует игру.

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  13. dragonishka 15.01.2017 19:41 # dragonishka
    Бля, снова нужно 10 ударов для 1 гола

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  14. palach221078 15.01.2017 19:41 # palach221078
    миномёт > дегея

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  15. shliko 15.01.2017 19:41 # shliko
    Ахххахаахпа скам днище! Как я и говорил весь Манчестер будет обоссан! ЛФК впереееддд!

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  16. j-silver 15.01.2017 19:41 # j-silver
    Мигноле сегодня прям отцуха

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  17. j-silver 15.01.2017 19:40 # j-silver
    Ореки каэш полено то еще, ни техники ни понимания

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  18. chelsea-69 15.01.2017 19:40 # chelsea-69
    И это без Манэ
    Где такой пост?

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  19. rap-woiska 15.01.2017 19:40 # rap-woiska
    научите ореки не смотреть на мяч.

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  20. j-silver 15.01.2017 19:38 # j-silver
    "Достаточно желтого в жизни поля погба" кокой то коментатор

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