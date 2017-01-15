"Эвертон" нанес Гвардиоле его крупнейшее поражение в карьере

Проиграв "Эвертону" со счетом 4:0, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потерпел свое самое крупное поражение в тренерской карьере в рамках чемпионата.

Новички "ирисок Морган Шнайдерлен и Адемола Лукман расположились на скамейке запасных, а Кевин Миральяс появился вместо Эннера Валенсии в старте.



Относительно матча в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулся лишь Клаудио Браво, заменив в воротах Вилли Кабальеро.



Начало матча проходило с заметным территориальным преимуществом "горожан", однако серьезных угроз воротам Жоэля Роблеса не возникало, не считая точного выстрела Рахима Стерлинга и попытки Давида Сильва выйти на ударную позицию.



"Эвертон" показал свои зубы лишь на 34-й минуте, когда Миральяс получил передачу на правом краю штрафной от Тома Дэвиса и в касание прострелил в центр. А Ромелу Лукаку, найдя возможность подставить свою левую ногу, пробил в противоход Браво — 1:0.



Хозяева достаточно уверенно отстояли свои ворота в остатке тайма, а едва началась вторая половина матча, как им удалось удвоить счет. Джон Стоунс прервал передачу Лукаку вперед, но мяч тут же подхватил Росс Баркли и отпасовал на Миральяса. Кевин быстро разобрался в окружении нескольких защитников и неотразимо пробил низом в дальний угол — 2:0.



В дальнейшем "ириски" ожидаемо отдали инициативу сопернику, но чувствовали себя по-прежнему уверенно. Роблес порой вступал в игру, но, скорее, лишь для разминки, нежели для спасения своих ворот.



А на 79-й минуте счет стал разгромным. 18-летний Дэвис классно прошел по правому флангу, сыграл на Лукаку, упал и поднялся, после чего получил ответную передачу от Ромелу и подсек мяч перед Браво — 3:0.



После гости уже не сопротивлялись. А когда истекало компенсированное время, вышедший на замену Адемола Лукман подкараулил удачный отскок мяча и пробил между ног Браво — 4:0.



"Эвертон" продемонстрировал великолепную реализацию, забив четыре своих гола четырьмя ударами в створ. Столь оглушительное поражение увеличило отставание "Сити" от вершины таблицы до 10 очков, и теперь Хосепу Гвардиоле впору сосредоточиться на борьбе за место в топ-4, а не мечтать о титуле.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче