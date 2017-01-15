Жозе Фонте не интересен "Ливерпулю"

Вслед за "Манчестер Юнайтед" от своих претензий на капитана "Саутгемптона" Жозе Фонте отказался из "Эвертон".

Напомним, ранее в январе спортивный директор "святых" Лес Рид подтвердил, что Фонте попросил клуб о трансфере. С тех пор опытный защитник не выходит на поле и, как ожидается, будет продан в это трансферное окно.



Прошлым летом Фонте активно сватали в "Манчестер Юнайтед", однако главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уже успел заявить, что полностью доволен имеющимся подбором игроков в обороне и не будет покупать защитника в январе.



Меж тем, сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что интерес к 33-летнему португальцу, оцененному "Саутгемптоном" в 10 миллионов фунтов, проявил "Ливерпуль", пропустивший больше всех из числа топ-6 Премьер-Лиги этого сезона.



Но местное издание Liverpool Echo берется утверждать, что эта информация не соответствует действительности. "Красные" не только не заинтересованы в Фонте, но и вообще не собираются приглашать защитника в это трансферное окно.



Таким образом, если верить слухам в прессе, единственным реальным вариантом для Жозе покинуть "Сент Мэри" в январе остается "Эвертон".