Венгер рассчитывает на осечки конкурентов

Арсен Венгер Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер признался, что только осечки конкурентов позволят его команде вернуться в гонку за чемпионским титулом Премьер-Лиги.

Потеряв очки в матчах с "Эвертоном", "Манчестер Сити" и "Борнмутом" в течение двух недель, "канониры" отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" уже на расстояние восьми очков.

После разгромной победы над "Суонси" накануне (0:4) Венгер признал, что только осечки конкурентов позволят его команде вернуться в чемпионскую гонку и оказать давление на других претендентов на титул.

"Вокруг нас много хороших команд, и все они справляются со своей задачей и регулярно набирают очки. Мы можем ориентироваться только на собственные результаты и надеяться, что результаты конкурентов принесут нам выгоду", - цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2017 17:00

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  1. jbannon 15.01.2017 17:53 # jbannon
    В прошлом году чет это не помогло

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  2. jekatatarin 15.01.2017 17:48 # jekatatarin
    Надеятся нужно на безупречную игру своей команды а не на осечку конкурентов... Старый пердун в дешёвом пуховике совсем поехал... Если надеятся на осечки то и будешь вечно 4ым хотя в этом году и это навряд ли

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  3. gio 15.01.2017 17:30 # gio
    по концу сезона ни санчеса ни титула ни азила, и еще 13 лет безнадеги,

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  4. second005 15.01.2017 17:26 # second005
    А то что Арсенал будет допускать осечки, это он не берет в расчёт? наивный свингер

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  5. chelsea88 15.01.2017 17:18 # chelsea88
    Мараз крепчал.
    Свенгер рассчитывает на титул)))

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