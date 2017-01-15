Венгер рассчитывает на осечки конкурентов
Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер признался, что только осечки конкурентов позволят его команде вернуться в гонку за чемпионским титулом Премьер-Лиги.
Потеряв очки в матчах с "Эвертоном", "Манчестер Сити" и "Борнмутом" в течение двух недель, "канониры" отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" уже на расстояние восьми очков.
После разгромной победы над "Суонси" накануне (0:4) Венгер признал, что только осечки конкурентов позволят его команде вернуться в чемпионскую гонку и оказать давление на других претендентов на титул.
"Вокруг нас много хороших команд, и все они справляются со своей задачей и регулярно набирают очки. Мы можем ориентироваться только на собственные результаты и надеяться, что результаты конкурентов принесут нам выгоду", - цитирует Венгера Daily Mirror.
15.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
В прошлом году чет это не помогло
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Надеятся нужно на безупречную игру своей команды а не на осечку конкурентов... Старый пердун в дешёвом пуховике совсем поехал... Если надеятся на осечки то и будешь вечно 4ым хотя в этом году и это навряд ли
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по концу сезона ни санчеса ни титула ни азила, и еще 13 лет безнадеги,
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А то что Арсенал будет допускать осечки, это он не берет в расчёт? наивный свингер
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Мараз крепчал.
Свенгер рассчитывает на титул)))
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