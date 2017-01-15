Венгер рассчитывает на осечки конкурентов

Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер признался, что только осечки конкурентов позволят его команде вернуться в гонку за чемпионским титулом Премьер-Лиги.

Потеряв очки в матчах с "Эвертоном", "Манчестер Сити" и "Борнмутом" в течение двух недель, "канониры" отпустили лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" уже на расстояние восьми очков.



После разгромной победы над "Суонси" накануне (0:4) Венгер признал, что только осечки конкурентов позволят его команде вернуться в чемпионскую гонку и оказать давление на других претендентов на титул.



"Вокруг нас много хороших команд, и все они справляются со своей задачей и регулярно набирают очки. Мы можем ориентироваться только на собственные результаты и надеяться, что результаты конкурентов принесут нам выгоду", - цитирует Венгера Daily Mirror.