Конте проведет переговоры с Костой во вторник

Диего Коста и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте планирует провести переговоры с нападающим Диего Костой в ближайший вторник.

Напомним, что лучший бомбардир Премьер-Лиги остался вне заявки на субботний матч против "Лестера". Официальная версия "синих" гласит, что Диего получил травму спину, однако инсайдеры утверждают, что дело в заманчивом предложении, которое получил Коста от китайского клуба.

По слухам, конфликт между Конте и Косты достиг точки кипения в начале этой недели, когда итальянец выгнал подопечного с тренировки со словами: "Проваливай в свой Китай".

Как сообщает Sky Sports, узнав об интересе к своей персоне, Диего потребовал от "Челси" новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов каждые семь дней. Срок действующего соглашения Косты в свою очередь истекает только через два года.

По информации источника, владелец "синих" Роман Абрамович не собирается продавать 28-летнего нападающего в зимнее трансферное окно. Более того, во вторник у Косты состоится встреча с Конте на тренировочной базе клуба в Кобхэме – вероятно, в попытке уладить разногласия.



Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2017 16:00

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  1. reeker 15.01.2017 16:26 # reeker
    Надеюсь до матча с Халлом решат все свои проблемы и Костян будет и дальше карать.

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  2. danny949494 15.01.2017 16:20 # danny949494
    Сейчас он необходим. А летом, раз так хочет, пусть уходит.

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  3. el-pistalero 15.01.2017 16:08 # el-pistalero
    Новый контракт на 10 лет этому топарю!!!

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