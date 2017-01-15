Конте проведет переговоры с Костой во вторник
Главный тренер "Челси" Антонио Конте планирует провести переговоры с нападающим Диего Костой в ближайший вторник.
Напомним, что лучший бомбардир Премьер-Лиги остался вне заявки на субботний матч против "Лестера". Официальная версия "синих" гласит, что Диего получил травму спину, однако инсайдеры утверждают, что дело в заманчивом предложении, которое получил Коста от китайского клуба.
По слухам, конфликт между Конте и Косты достиг точки кипения в начале этой недели, когда итальянец выгнал подопечного с тренировки со словами: "Проваливай в свой Китай".
Как сообщает Sky Sports, узнав об интересе к своей персоне, Диего потребовал от "Челси" новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов каждые семь дней. Срок действующего соглашения Косты в свою очередь истекает только через два года.
По информации источника, владелец "синих" Роман Абрамович не собирается продавать 28-летнего нападающего в зимнее трансферное окно. Более того, во вторник у Косты состоится встреча с Конте на тренировочной базе клуба в Кобхэме – вероятно, в попытке уладить разногласия.
15.01.2017 16:00
Просмотров: 854
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь до матча с Халлом решат все свои проблемы и Костян будет и дальше карать.
(ответить)
Сейчас он необходим. А летом, раз так хочет, пусть уходит.
(ответить)
Новый контракт на 10 лет этому топарю!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий