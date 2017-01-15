Моуриньо хочет вылепить из Погба нового Лэмпарда

Поль Погба и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что полузащитник Поль Погба пройдет путь Фрэнка Лэмпарда в "Челси".

В свое время именно под руководством Моуриньо Лэмпард превратился в ключевого игрока "синих", сменив амплуа. Теперь Жозе надеется провернуть аналогичный трюк с самым дорогостоящим футболистом в мире.

"Мы поработали с Полем над тактикой и психологией. Поверьте, я не сделал ничего особенного. Техническое мастерство и психологическая устойчивость просто часть его игры".

"С точки зрения тактики я пытался дать лишь определенные рекомендации, которые позволят ему занимать более опасные позиции на поле и забивать".

"Я помню, что в своем дебютном матче в "Челси" я использовал схему 4-4-2, а Фрэнк Лэмпард вышел играть на левом фланге. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что у этого парня большой потенциал забивать. В результате мне пришлось поменять его амплуа".

"Ровно то же самое касается и Погба. На тренировках раскрываются самые мелкие детали, подмечая которые, тренеры могут извлечь лучшие качества из игроков", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 389

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Последние комментарии:




  1. dean-winchester 15.01.2017 15:03 # dean-winchester
    и типа перпективного нонаме погба купил чтоб раскрыть)0

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  2. chev11 15.01.2017 15:03 # chev11
    Нового среднего игрочишку что ли? Портиш совсем поплыл, раз такие низкие планки задаёт.

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  3. dean-winchester 15.01.2017 15:02 # dean-winchester
    типа он лемпарда раскрыл)

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  4. gusto 15.01.2017 15:01 # gusto
    А так: ахааххахаха

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  5. gusto 15.01.2017 15:00 # gusto
    Глиномес ебаный)

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