Моуриньо хочет вылепить из Погба нового Лэмпарда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что полузащитник Поль Погба пройдет путь Фрэнка Лэмпарда в "Челси".
В свое время именно под руководством Моуриньо Лэмпард превратился в ключевого игрока "синих", сменив амплуа. Теперь Жозе надеется провернуть аналогичный трюк с самым дорогостоящим футболистом в мире.
"Мы поработали с Полем над тактикой и психологией. Поверьте, я не сделал ничего особенного. Техническое мастерство и психологическая устойчивость просто часть его игры".
"С точки зрения тактики я пытался дать лишь определенные рекомендации, которые позволят ему занимать более опасные позиции на поле и забивать".
"Я помню, что в своем дебютном матче в "Челси" я использовал схему 4-4-2, а Фрэнк Лэмпард вышел играть на левом фланге. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что у этого парня большой потенциал забивать. В результате мне пришлось поменять его амплуа".
"Ровно то же самое касается и Погба. На тренировках раскрываются самые мелкие детали, подмечая которые, тренеры могут извлечь лучшие качества из игроков", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.
15.01.2017 15:00
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Последние комментарии:
и типа перпективного нонаме погба купил чтоб раскрыть)0
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Нового среднего игрочишку что ли? Портиш совсем поплыл, раз такие низкие планки задаёт.
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типа он лемпарда раскрыл)
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А так: ахааххахаха
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Глиномес ебаный)
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