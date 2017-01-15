Моуриньо хочет вылепить из Погба нового Лэмпарда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что полузащитник Поль Погба пройдет путь Фрэнка Лэмпарда в "Челси".

В свое время именно под руководством Моуриньо Лэмпард превратился в ключевого игрока "синих", сменив амплуа. Теперь Жозе надеется провернуть аналогичный трюк с самым дорогостоящим футболистом в мире.



"Мы поработали с Полем над тактикой и психологией. Поверьте, я не сделал ничего особенного. Техническое мастерство и психологическая устойчивость просто часть его игры".



"С точки зрения тактики я пытался дать лишь определенные рекомендации, которые позволят ему занимать более опасные позиции на поле и забивать".



"Я помню, что в своем дебютном матче в "Челси" я использовал схему 4-4-2, а Фрэнк Лэмпард вышел играть на левом фланге. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что у этого парня большой потенциал забивать. В результате мне пришлось поменять его амплуа".



"Ровно то же самое касается и Погба. На тренировках раскрываются самые мелкие детали, подмечая которые, тренеры могут извлечь лучшие качества из игроков", - приводит слова Моуриньо Daily Mirror.