Клопп убедил Мхитаряна не переходить в "Ливерпуль"

Генрих Мхитарян и Юрген Клопп Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что в свое время Юрген Клопп убедил его отказать "Ливерпулю" и перебраться в дортмундскую "Боруссию".

Как известно, летом 2013 года тогдашний рулевой "красных" Брендан Роджерс пытался провернуть сделку по приобретению Генриха, однако экс-полузащитник "Шахтера" предпочел отправиться в Бундеслигу.

По словам Мхитаряна, на это решение повлияло его знакомство с возглавлявшим в ту пору "Боруссию" Клоппом. В противном случае Генрих мог бы выступать за "Ливерпуль", где прямо сейчас трудится Юрген.

"Я разговаривал несколько раз по телефону с Роджерсом. Он убеждал меня перейти в "Ливерпуль" и играть рядом с Суаресом и Джеррардом. С одной стороны, я думал, что должен принять предложение. С другой, я понимал, что разрыв между футболом в Англии и на Украине огромен".

"Спустя две недели Клопп прервал свой отпуск в Дании, после чего приехал увидеть меня в "Боруссии". После того, как мы встретились, я почувствовал, что должен подписать контракт с Дортмундом. Думаю, я принял верное решение", - цитирует Мхитарян Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. evrointegrant 15.01.2017 14:34 # evrointegrant
    Клопп топовый переговорщик. Пора ему писать об этом книгу.

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  2. fanat-united 15.01.2017 14:23 # fanat-united
    Клопп-топ

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  3. samir 15.01.2017 14:19 # samir
    Клопп лишил Ливерпуля возможности выиграть АПЛ, Роджерсу как раз не хватило класса игроков, чтобы выиграть титул.

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  4. gerrard08 15.01.2017 14:16 # gerrard08
    Ох уж эти легендарные звонки Клоппа. Но так то Клопп падла.

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  5. iroquez 15.01.2017 14:03 # iroquez
    Да его бы перкубедил любой бомж с помойки, то есть это же Ливерпуль.

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