Клопп убедил Мхитаряна не переходить в "Ливерпуль"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что в свое время Юрген Клопп убедил его отказать "Ливерпулю" и перебраться в дортмундскую "Боруссию".
Как известно, летом 2013 года тогдашний рулевой "красных" Брендан Роджерс пытался провернуть сделку по приобретению Генриха, однако экс-полузащитник "Шахтера" предпочел отправиться в Бундеслигу.
По словам Мхитаряна, на это решение повлияло его знакомство с возглавлявшим в ту пору "Боруссию" Клоппом. В противном случае Генрих мог бы выступать за "Ливерпуль", где прямо сейчас трудится Юрген.
"Я разговаривал несколько раз по телефону с Роджерсом. Он убеждал меня перейти в "Ливерпуль" и играть рядом с Суаресом и Джеррардом. С одной стороны, я думал, что должен принять предложение. С другой, я понимал, что разрыв между футболом в Англии и на Украине огромен".
"Спустя две недели Клопп прервал свой отпуск в Дании, после чего приехал увидеть меня в "Боруссии". После того, как мы встретились, я почувствовал, что должен подписать контракт с Дортмундом. Думаю, я принял верное решение", - цитирует Мхитарян Daily Mail.
15.01.2017 14:00
Просмотров: 1632
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клопп топовый переговорщик. Пора ему писать об этом книгу.
(ответить)
Клопп-топ
(ответить)
Клопп лишил Ливерпуля возможности выиграть АПЛ, Роджерсу как раз не хватило класса игроков, чтобы выиграть титул.
(ответить)
Ох уж эти легендарные звонки Клоппа. Но так то Клопп падла.
(ответить)
Да его бы перкубедил любой бомж с помойки, то есть это же Ливерпуль.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий