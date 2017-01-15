Клопп убедил Мхитаряна не переходить в "Ливерпуль"

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что в свое время Юрген Клопп убедил его отказать "Ливерпулю" и перебраться в дортмундскую "Боруссию".

Как известно, летом 2013 года тогдашний рулевой "красных" Брендан Роджерс пытался провернуть сделку по приобретению Генриха, однако экс-полузащитник "Шахтера" предпочел отправиться в Бундеслигу.



По словам Мхитаряна, на это решение повлияло его знакомство с возглавлявшим в ту пору "Боруссию" Клоппом. В противном случае Генрих мог бы выступать за "Ливерпуль", где прямо сейчас трудится Юрген.



"Я разговаривал несколько раз по телефону с Роджерсом. Он убеждал меня перейти в "Ливерпуль" и играть рядом с Суаресом и Джеррардом. С одной стороны, я думал, что должен принять предложение. С другой, я понимал, что разрыв между футболом в Англии и на Украине огромен".



"Спустя две недели Клопп прервал свой отпуск в Дании, после чего приехал увидеть меня в "Боруссии". После того, как мы встретились, я почувствовал, что должен подписать контракт с Дортмундом. Думаю, я принял верное решение", - цитирует Мхитарян Daily Mail.