Фил Джонс раскрыл секрет своей формы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс раскрыл секрет, каким образом ему уже столь длительное время удается оставаться в отличной форме, избегая травм.

24-летний Джонс является одним из приятных сюрпризов этого сезона, первый матч в котором он сыграл только в ноябре. С тех пор Фил закрепился в качестве основного игрока в команде Жозе Моуриньо.



По словам Джонса, его успехи связаны с персоной бывшего защитника "красных дьяволов" Рио Фердинанда, а также Фил ощущает поддержку со стороны своего тренера.



"Я научился кое-чему у Рио Фердинанда и смотрел, чем занимается он. Теперь я тоже занимаюсь йогой и купил себе тренажер для пилатеса. Возможно, в прошлом я делал вещи, которые, как я думал, будут работать, но этого не происходило".



"Я помню наш первый разговор с Моуриньо, и он сказал: "Черт возьми, ты здоров!" И тут же я слегка повредил колено, неуклюже приземлившись".



"Он поддерживает меня и всегда вселяет в меня уверенность", — сообщил Джонс The Times.