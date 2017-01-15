Фил Джонс раскрыл секрет своей формы
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс раскрыл секрет, каким образом ему уже столь длительное время удается оставаться в отличной форме, избегая травм.
24-летний Джонс является одним из приятных сюрпризов этого сезона, первый матч в котором он сыграл только в ноябре. С тех пор Фил закрепился в качестве основного игрока в команде Жозе Моуриньо.
По словам Джонса, его успехи связаны с персоной бывшего защитника "красных дьяволов" Рио Фердинанда, а также Фил ощущает поддержку со стороны своего тренера.
"Я научился кое-чему у Рио Фердинанда и смотрел, чем занимается он. Теперь я тоже занимаюсь йогой и купил себе тренажер для пилатеса. Возможно, в прошлом я делал вещи, которые, как я думал, будут работать, но этого не происходило".
"Я помню наш первый разговор с Моуриньо, и он сказал: "Черт возьми, ты здоров!" И тут же я слегка повредил колено, неуклюже приземлившись".
"Он поддерживает меня и всегда вселяет в меня уверенность", — сообщил Джонс The Times.
15.01.2017 13:00
Просмотров: 1324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чуть стабильности и будет ссать на всяких бонеч и хуммельсов
(ответить)
распиаренное стекло.
(ответить)
Средненький игрок с большой самоотдачей. Сегодня надеюсь поплывет.
(ответить)
Не болей.
(ответить)
От Терри научится чпокать девченку Депайчика
(ответить)
Джонс топчик, наконец-то начал включать мозги
(ответить)
Всегда нравился Джонс, самоотдача - вышка. Миха заебал уже с его фотками, уже не смешно, а глупо выглядит.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий