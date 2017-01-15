Фил Джонс раскрыл секрет своей формы

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс раскрыл секрет, каким образом ему уже столь длительное время удается оставаться в отличной форме, избегая травм.

24-летний Джонс является одним из приятных сюрпризов этого сезона, первый матч в котором он сыграл только в ноябре. С тех пор Фил закрепился в качестве основного игрока в команде Жозе Моуриньо.

По словам Джонса, его успехи связаны с персоной бывшего защитника "красных дьяволов" Рио Фердинанда, а также Фил ощущает поддержку со стороны своего тренера.

"Я научился кое-чему у Рио Фердинанда и смотрел, чем занимается он. Теперь я тоже занимаюсь йогой и купил себе тренажер для пилатеса. Возможно, в прошлом я делал вещи, которые, как я думал, будут работать, но этого не происходило".

"Я помню наш первый разговор с Моуриньо, и он сказал: "Черт возьми, ты здоров!" И тут же я слегка повредил колено, неуклюже приземлившись".

"Он поддерживает меня и всегда вселяет в меня уверенность", — сообщил Джонс The Times.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, травмы, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1324

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Последние комментарии:




  1. maxvel 15.01.2017 13:36 # maxvel
    Чуть стабильности и будет ссать на всяких бонеч и хуммельсов

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  2. el-pistalero 15.01.2017 13:33 # el-pistalero
    распиаренное стекло.

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  3. helicopter 15.01.2017 13:22 # helicopter
    Средненький игрок с большой самоотдачей. Сегодня надеюсь поплывет.

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  4. dragonishka 15.01.2017 13:21 # dragonishka
    Не болей.

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  5. slip 15.01.2017 13:16 # slip
    От Терри научится чпокать девченку Депайчика

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  6. one-keano 15.01.2017 13:06 # one-keano
    Джонс топчик, наконец-то начал включать мозги

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  7. sausage 15.01.2017 13:04 # sausage
    Всегда нравился Джонс, самоотдача - вышка. Миха заебал уже с его фотками, уже не смешно, а глупо выглядит.

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