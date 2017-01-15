"Тоттенхэм" не будет покупать защитника из-за травмы Вертонгена
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не будет покупать нового центрального защитника в январе, даже если подтвердятся худшие опасения насчет Яна Вертонгена.
Субботняя победа 4:0 над "Вест Бромвичем" была омрачена для "шпор" травмой ведущего защитника. Вертонген неудачно подвернул свою левую лодыжку, от чего испытал сильные болевые ощущения. Со стадиона Ян уезжал на костылях.
Почеттино всерьез опасается, что 29-летний бельгиец проведет длительное время в лазарете, однако "Тоттенхэм" не будет искать замену Вертонгену на трансферном рынке.
"Да, травма выглядит очень серьезной. Мы очень расстроены. Похоже, что травма очень серьезна, но нам нужно дождаться понедельника или вторника, когда мы сможем обследовать его".
"Нет, это не заставит нас выйти на рынок. У нас есть Бен Дэвис, а Кевин Виммер играл против "Уотфорда" и "Астон Виллы". У нас достаточно игроков, нам не нужен еще один центральный защитник", — приводит слова Почеттино Evening Standard.
Добавим, что Ян сыграл 20 из 21 матча "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги. В этих поединках "Тоттенхэм" пропустил лишь 14 голов, что является лучшим показателем в дивизионе.
15.01.2017 12:00
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