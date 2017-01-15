Туре будет дозаявлен на Лигу Чемпионов и, возможно, получит новый контракт

Яя Туре и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал включить Яя Туре в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов, а также намекнул на новый контракт для ивуарийского полузащитника.

Напомним, резкие высказывания агента Дмитрия Селюка стоили Туре места в заявке "горожан" на групповой этап Лиги Чемпионов. Долгое время Яя вообще не участвовал ни в каких матчах своего клуба.

Однако в ноябре этот конфликт был исчерпан, 33-летний ивуариец принес публичные извинения и вскоре смог вернуть свое место в основе команды. Теперь у Туре появился шанс продлить свое пребывание на "Этихад" за пределы этого сезона, одновременно с которым истечет и его контракт.

"Он заслуживает места в заявке на Лигу Чемпионов. В первой части сезона он не был доступен для нас в силу множества проблем с физической готовностью. Во второй части вы сами знаете, почему он не был доступен. Но теперь, конечно, он заслуживает места на вторую стадию Лиги Чемпионов".

"Я знаю его лучше, чем вы. Я работал с ним в "Барселоне". Я сужу игроков по тому, как они себя проявляют на "Олд Траффорд", "Энфилде", "Ноу Камп", в Мадриде и Турине. В этом плане Яя не вызывает у меня никаких сомнений. В этом плане Яя является громадной личностью. Я знаю это по "Барселоне".

"Что касается его истекающего контракта, то у нас есть четыре или пять парней в этой ситуации. Я наблюдаю их каждый день на тренировках и в матчах, и я просто доволен ими. В конце сезона мы посмотрим, как поступим с ними", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, контракты, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2017 11:00

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  1. mata-hazard 15.01.2017 11:58 # mata-hazard
    Перезаключат контракт и отпустят в Китай этого рассиста.

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  2. stretfordend 15.01.2017 11:34 # stretfordend
    а летом вернет Харта и распишется в полном провале своей тактики непризнания авторитетов

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  3. mixmaster 15.01.2017 11:28 # mixmaster
    это что ж получается, селюк и обиженка поссали на пепа?

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  4. gio 15.01.2017 11:06 # gio
    лысый глотает помаленьку

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