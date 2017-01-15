Туре будет дозаявлен на Лигу Чемпионов и, возможно, получит новый контракт

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал включить Яя Туре в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов, а также намекнул на новый контракт для ивуарийского полузащитника.

Напомним, резкие высказывания агента Дмитрия Селюка стоили Туре места в заявке "горожан" на групповой этап Лиги Чемпионов. Долгое время Яя вообще не участвовал ни в каких матчах своего клуба.



Однако в ноябре этот конфликт был исчерпан, 33-летний ивуариец принес публичные извинения и вскоре смог вернуть свое место в основе команды. Теперь у Туре появился шанс продлить свое пребывание на "Этихад" за пределы этого сезона, одновременно с которым истечет и его контракт.



"Он заслуживает места в заявке на Лигу Чемпионов. В первой части сезона он не был доступен для нас в силу множества проблем с физической готовностью. Во второй части вы сами знаете, почему он не был доступен. Но теперь, конечно, он заслуживает места на вторую стадию Лиги Чемпионов".



"Я знаю его лучше, чем вы. Я работал с ним в "Барселоне". Я сужу игроков по тому, как они себя проявляют на "Олд Траффорд", "Энфилде", "Ноу Камп", в Мадриде и Турине. В этом плане Яя не вызывает у меня никаких сомнений. В этом плане Яя является громадной личностью. Я знаю это по "Барселоне".



"Что касается его истекающего контракта, то у нас есть четыре или пять парней в этой ситуации. Я наблюдаю их каждый день на тренировках и в матчах, и я просто доволен ими. В конце сезона мы посмотрим, как поступим с ними", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.