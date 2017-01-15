Венгер не знает, насколько серьезна травма Жиру

Начо Монреаль и Оливье Жиру Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, насколько серьезна травма, полученная нападающим Оливье Жиру.

В субботнем поединке против "Суонси" (0:4) именно Жиру отметился победным голом за "канониров", записав на свой счет уже четвертый мяч в текущем календарном году.

Ложкой дегтя для французского бомбардира оказалась травма лодыжки, из-за которой Оливье пришлось покинуть поле по истечении часа игры. Пока Венгер не может сказать, насколько серьезно это повреждение.

"Оливье снова провел хороший матч и был очень важен для команды. К сожалению, после получаса игры он травмировал лодыжку, и нам пришлось его заменить во втором тайме. Я не знаю, насколько все серьезно. Медики должны обследовать его", - цитирует Венгера BBC.



Метки Арсенал, Жиру, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2017 10:00

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  1. chelsea88 15.01.2017 10:13 # chelsea88
    Зная медштаб аснла, я бы тоже не ручался за сроки восстановления.

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  2. felixok 15.01.2017 10:03 # felixok
    Ну в следующем матче его можно и поберечь, а потом нужен по любому

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