Венгер не знает, насколько серьезна травма Жиру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пока не знает, насколько серьезна травма, полученная нападающим Оливье Жиру.

В субботнем поединке против "Суонси" (0:4) именно Жиру отметился победным голом за "канониров", записав на свой счет уже четвертый мяч в текущем календарном году.



Ложкой дегтя для французского бомбардира оказалась травма лодыжки, из-за которой Оливье пришлось покинуть поле по истечении часа игры. Пока Венгер не может сказать, насколько серьезно это повреждение.



"Оливье снова провел хороший матч и был очень важен для команды. К сожалению, после получаса игры он травмировал лодыжку, и нам пришлось его заменить во втором тайме. Я не знаю, насколько все серьезно. Медики должны обследовать его", - цитирует Венгера BBC.