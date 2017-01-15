Моуриньо: "Я никогда не сомневался в себе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что никогда не сомневался в себе на протяжении последних полутора лет, которые сложились для него непросто.

Напомним, что прошлый сезон завершился для Моуриньо уже в декабре — после провального старта в Премьер-Лиге и кучи внутренних проблем "Челси" поспешил расстаться с португальским тренером.



Летом Жозе вернулся к работе, возглавив "красных дьяволов", однако нестабильная игра "Юнайтед" на старте кампании вновь дала пищу для критиков, принявшихся рассуждать, что Моуриньо растерял свои прежние таланты, благодаря которым он выигрывал трофеи в своих предыдущих клубах.



С тех пор Моуриньо удалось стабилизировать ситуацию, и прямо сейчас "Юнайтед" может похвастать серией из девяти побед кряду с учетом всех соревнований. Пользуясь возможностью, Жозе заверил, что лично он сам никогда не сомневался в себе.



"Я никогда не сомневался в себе, даже когда в моей карьере случаются периоды без хороших результатов. Как много тренеров могут похвастать тем, что они успешны каждый год? Я становился чемпионом менее двух лет назад. Я выиграл сильнейший национальный чемпионат в мире два года назад, а не 20 лет назад, так что это не было проблемой для меня".



"Я знаю свой класс, я знаю свою мотивацию, я знаю свои мечты, потому что, конечно, в своей карьере у меня есть мечты. Я молод как тренер. Я особо не читаю и не смотрю телевизор, однако на старте сезона был некоторый шепот, и мы осознали, насколько сильна критика".



"Мы сохраняли стабильность, мы сохраняли веру в свой класс, но нам требовались результаты. Наконец, мы стал их добиваться. Мы не только хорошо играем, но и набираем по три очка. Мы ощущаем, что ситуация значительно улучшилась".



"Этот шепот, обращенный непосредственно ко мне, меня мало заботит. Что касается критики в адрес команды, то я думаю, команда нашла способ ощущать себя защищенной".



"Мы установили очень хорошие и сильные связи друг с другом, и мы по-настоящему верим в свою работу. После разочаровывающих результатом мы повторяли, что играем хорошо и движемся в правильном направлении, и поэтому хорошие результаты придут".



"Добившись пары хороших результатов, мы знали, что впереди их еще много. Мы всегда были очень уверенными в себе и сплоченными на протяжении этого сложного периода", — сообщил Моуриньо Sky Sports.