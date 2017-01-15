Клопп опасается, что Моуриньо вновь "выставит автобус"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается, что в сегодняшнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" его коллега из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь "выставит автобус".
На старте этого сезона "красным дьяволам" явно не хватило сыгранности, тогда как мерсисайдцы демонстрировали блестящий атакующий футбол. Поэтому во время выезда на "Энфилд" в октябре Моуриньо использовал оборонительную тактику. И хотя "Юнайтед" добился ничейного результата 0:0, Жозе был подвергнут жесточайшей критике за отказ от традиций клуба.
В преддверии ответного матча команд во втором круге сезона Клопп выразил мнение, что Моуриньо вновь может постараться сыграть от обороны.
"Дома против "Юнайтед" мы старались играть в доминирующий футбол, тогда как они сосредоточились на обороне и пробовали контратаковать. Если потребуется, мы можем попробовать сыграть похожим образом в воскресенье, но если нет, мы все равно готовы. Я честно не имею представления, как нам придется играть. Мы будем готовы ко всему".
"Возможно, "Юнайтед" будет не так организован, как они были на "Энфилде", но я не уверен насчет этого. Вы можете гадать, как они будут играть, но не можете знать этого наверняка. Можете ли вы со 100-процентной уверенностью сказать, что они будут делать? Я не собираюсь в этом участвовать".
"Возможно, у них другой план, нежели вы думаете. Жозе — настоящий боец, и если он решит, что имеет смысл сыграть от обороны, я не буду слишком удивлен. Мои тренеры и я несколько раз играли против Жозе, и он настоящий боец. Но и мы тоже".
"Мы будем готовы, насколько это только возможно. Мы постараемся найти правильное сочетание игроков и будем надеяться на некоторую удачу в судейских решениях, чего до сих пор у нас не было, если честно".
"Игроки должны выйти и сыграть в футбол. Так это устроено, мне это не изменить. Но в моих силах создать атмосферу, в которой каждый будет верить в наши шансы, и для меня это довольно просто, потому что я верю в своих игроков", — цитирует Клоппа Daily Mail.
15.01.2017 08:00
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Последние комментарии:
Клопп - топ тренер, слова которого всегда интересно читать
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Опасайся за Матипа и Ловрена своего. Главные клаваны в обороне ЛяфК
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офк такого не будет
мы просто проиграем и по воротам де феи в створ ударим пару раз от силы
проходили на старом туалете такое уже
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Разгром 0-3? наивный детский сад. В первом круге у Юнайтед не было сыгранности и баланса. Теперь игра выставлена. Посмотрим как ваш клоп запоет после игры.
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Так и будет
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У Мавра всего 1 победа в 6-ти матчах против Клопптопа,изи победа ЛФК,Клопп нассыт на Мавра как он сделал в прошлом сезоне на Стемфард Бридге.Сранчестер Унайтед может отскакивать только от всяких Мидлсбро,сегодня такой номер не прокатит,изи 0-3 Старр дубль,гол Бобби,ассист Филимона Коутиньо.
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Обосрутся на своем старом туалете. Сядут на горшок и будут сидеть. Эту тактику надо «сортир» называть...
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пффф,пздц америку открыл,чмоур либо сразу парканет либо после быстрого гола в ворота клаванов всех заставит встать в рамку и путем отсоса даже Оливера туда воткнет
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Неадекват кокойто, в лфк там все такие
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будет атакующий футбол с разгромом ливера
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