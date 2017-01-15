Конте обещает разобраться с Костой внутри клуба — если проблема существует

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его клуб не будет выносить наружу конфликт с нападающим Диего Костой, если таковой имеет место.

После победы 0:3 в гостях у "Лестера" в субботу Конте лишь повторил свои слова, произнесенные до матча — Коста не отправился на этот выезд, потому что во вторник на тренировке он повредил спину.



Итальянский специалист настаивает, что ничего не знает об интересе к своему бомбардиру из Китая, но если проблема действительно существует, "синие" будут решать ее внутри клуба.



"Кажется, на эту тему чересчур много спекуляций. Я могу сказать, что если и возникают какие-либо проблемы с игроками, то я привык решать их в раздевалке. Не за ее пределами, не в в помещении для пресс-конференций. Повторюсь — если возникают".



"Я ничего не знаю об интересе из Китая. Клуб не уведомлял меня об этом. Так что это могут быть лишь спекуляции", — цитирует Конте Goal.



Меж тем, издание The Sun, первым сообщившее об интересе к экс-игроку "Атлетико" со стороны "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает, что Диего полон решимости принять предложение из Китая, где ему готовы платить 30 миллионов фунтов "чистыми".



"Коста является нашей целью номер один, и мы знаем, что он хочет приехать сюда. Мы уже достигли принципиальной договоренности насчет условий личного контракта. Но "Челси" настаивает, что не хочет продавать его минимум до конца их сезона", — утверждает источник из Китая.



Также сообщается, что в ближайший вторник 28-летний испанец проведет переговоры с Конте, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.