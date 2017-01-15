Хаби Алонсо: "Славные дни "Ливерпуля" могут очень скоро вернуться"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо верит, что славные дни мерсисайдского клуба вернутся "очень скоро".

В первом полном сезоне работы Юргена Клоппа на "Энфилде" "красные" превратились в реального претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги. 35-летний испанец находится под впечатлением от преображения "Ливерпуля" при немецком тренере и ожидает скорых трофеев.



"Я очень уважаю Клоппа в том отношении, как он проникся культурой "Ливерпуля" — кажется, что он с самого начала понял, что означает эта работа. Он понимает ту жажду успеха, которая есть у фанатов, но также он ведет себя стильно и благородно".



"Конкуренция в Премьер-Лиге еще никогда не была столь велика — но я действительно верю, что славные дни "Ливерпуля" могут вернуться очень скоро", — сообщил Алонсо Fox.