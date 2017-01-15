"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Накануне

"Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" — это всегда интересно, принципиально, интригующе. Сейчас команды разделяет пять очков в турнирной таблице, но набранная МЮ форма впечатляет и обещает увлекательное зрелище в предстоящем матче, от которого фанаты мерсисайдцев ждут правильной реакции на поражение в Кубке Лиги от "Саутгемптона".

Матч первого круга между этими командами несколько разочаровал, но тогда у "Манчестера" не было другого шанса взять очки с "Ливерпулем", кроме как засушить игру. Сейчас команда Моуриньо набрала приличный ход, выиграла девять матчей кряду во всех турнирах, не знает поражений с октября в чемпионате. Но самое главное — у "дьяволов" есть игра и хорошие перспективы продлить победную серию.



Златан забивает практически в каждом матче, Погба адаптировался и стал показывать ту игру в центре поля, ради которой "Юнайтед" сделали его самым дорогим игроком в мировом футболе, найден баланс в обороне, а также на флангах атаки, где вышли из тени Генрих Мхитарян и Антони Мартиаль. Более того, сейчас у Моуриньо есть богатый выбор исполнителей в линии атаки, находящихся в приличной форме, так как в тех же кубковых матчах хорошо себя проявили Хуан Мата и Маркус Рэшфорд.



Уэйн Руни сравнялся по числу голов с сэром Бобби Чарльтоном, и было бы красиво, забей он свой 250-й мяч именно в ворота "Ливерпуля", но для Моуриньо все серии и рекорды вторичны, потому Уэйн в этом матче, как кажется, начнет игру на скамейке.



"Ливерпуль" провалил игру с "Саутгемптоном" в первом полуфинале Кубка Лиги, но команда Клоппа умеет правильно реагировать на матчи с плохим качеством футбола, потому можно надеяться на то, что "красные" проведут работу над ошибками и подойдут к дерби с правильным настроем. Возвращается в основу Коутиньо, большие шансы сыграть у Матипа и Хендерсона, но многого будут ждать и от набравшего отличную форму Адама Лалланы.



"Ливерпуль" может быть прагматичным, что команда Клоппа и показала в игре с "Манчестер Сити", где после гола Вейналдума соперник просто не вылез из-под прессинга "красных". Но с "Юнайтед" будет сложнее, так как играть приходится на выезде с соперником, который набирает форму и чувствует себя уверенно.



Слова



Жозе Моуриньо об игре в первом круге: "Некоторые люди говорят, что 0:0 — это не очень хорошая игра, потому что нет голов. Я принимаю такой способ анализа, но это не значит, что я всегда с этим согласен. 0:0 могут быть хорошим результатом. Если "Ливерпуль" лучше, нанесет больше ударов, будет ближе к победе, то ничья — хороший результат. Если мы играем лучше и доминируем, но не используем свои шансы, то одно очко — это плохо".



О том, почему улучшилась форма команды: "Поскольку результаты стали лучше, это поменяло многое. В то время, когда играли на "Энфилде", все было иначе — у меня было меньше времени для работы с моими игроками. Теперь мы знаем друг друга лучше, у нас есть определенный способ мышления и игры в футбол. Мы не просто показываем хорошую игру — у нас есть результаты. В воскресенье мы играем дома. Это маленькие детали, которые меняют многое. Но это большой матч — давайте наслаждаться игрой".



О серии побед: "Мы не выбираем соперников и соревнования, просто пытаемся выиграть каждый следующий матч. Команда должна все время совершенствоваться. В следующем сезоне мы должны быть лучше, чем сейчас — это наш путь. Мы не смотрим, девять у нас побед или десять, шесть или семь, 15 матчей без поражений или 16. Это просто — следующий матч. Теперь — с "Ливерпулем", и мы будем стараться победить".



О чемпионской гонке: "Мы находимся в гонке за победой в следующем матче. После игры с "Ливерпулем", если вы спросите о том, что я хочу, отвечу — выиграть у "Стоука". Это наш подход. Математически, еще многое впереди — 18 матчей, которые можно выиграть, 54 очка, которые можно набрать. Сейчас слишком рано говорить о чем-то".



Юрген Клопп о том, стоит ли опасаться формы "Юнайтед": "Нам нечего бояться. Чего я могу бояться? На данный момент, возможно все — может, в воскресенье "Юнайтед" будут не в лучшей форме, кто знает. Я не боюсь таких вещей. Я уже достаточное время провел в футболе, чтобы понять, что происходит. В этот момент я на 100% с положительными ожиданиями игры".



О поражении от "Саутгемптона": "У меня было так много поражений в моей жизни, особенно в карьере игрока, что я действительно понимаю — поражение не может быть проблемой. Проблемой может стать ваша реакция на поражение. У нас есть четыре дня, чтобы отреагировать на плохую игру, очень важный матч впереди. Я люблю это — таким футбол и должен быть, мы должны реагировать немедленно. Так что давайте говорить об этом, а не о том, что может произойти".



О чемпионской гонке: "Меня не волнует разрыв, на самом деле. Последнее о чем я думаю — что "Юнайтед" смогут догнать нас. Сезон слишком длинный и эта игра решает не так уж много на самом деле. Сейчас все думают, что "Челси" выиграет все свои матчи, но я не знаю, что об этом думает "Тоттенхэм". Скоро возобновятся еврокубки, и снова пойдет сложный график. Еще есть время, чтобы все исправить, нужно просто выполнять свою работу качественно".



Интересные факты

— эта встреча будет юбилейной — 50-й для команд в рамках Премьер-Лиги, и "Манчестер Юнайтед" выиграл 27 из предыдущих 49 при 13 поражениях;

— "Ливерпуль" проиграл 11 из 14 последних матчей на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге, выиграв за это время только трижды;

— "Ливерпуль" проигрывает "Юнайтед" чаще, чем кому бы то ни было — в Премьер-Лиге (27 раз) и за всю историю в английской лиге (67);

— только в мерсисайдском дерби судьи показывали больше красных карточек (21) в рамках Премьер-Лиги — 16 раз удалялись игроки МЮ и "Ливерпуля" в матчах между собой;

— только Стивен Джеррард забивал в дерби МЮ и "Ливерпуля" чаще (восемь голов), чем Уэйн Руни, у которого есть шесть голов, как и у Робби Фаулера;

— этот матч может стать 450-м для Уэйна Руни в Премьер-Лиге — только 21 игрок достигал такой отметки в истории лиги;

— гол Руни в этом матче может стать 250-м за "Юнайтед", что позволит ему стать главным лучшим бомбардиром в истории клуба;

— "Юнайтед" владел мячом лишь 35% времени в матче первого круга с "Ливерпулем", а это худший показатель команды с момент, как Opta начала подсчитывать статистику в сезоне 2003/04;

— Юрген Клопп проиграл только один матч из шести против команд Жозе Моуриньо (три победы, две ничьи, одно поражение) — в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2012/13 мадридскому "Реалу" — 2:3;

— Хуан Мата причастен к пяти голам "Юнайтед" в четырех последних матчах против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, забив трижды и отдав две голевые передачи;

— Златан Ибрагимович забил 13 голов в 19 первых матчах за "Юнайтед" в Премьер-Лиге — столько же, как Дуайт Йорк и Робин Ван Перси. Лучшие показатели за этот период имеет только Рууд Ван Нистелрой — 15;

— Адам Лаллана причастен к 14 голам "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги — семь голов, семь передач, и это лучший результат английского игрока в лиге;

Садио Мане, отбывший на Кубок Африки, вовлечен в 13 голов "Ливерпуля" в Премьер-Лиге — девять своих голов, четыре передачи.



Кадровая ситуация



И у "Манчестера", и у "Ливерпуля" есть потери из-за Кубка Африканских Наций, причем игроки, которые укатили в Габон — из разряда ключевых. Эрик Байи — ведущий защитник "Юнайтед", но без него команда уже привыкла обходиться, и пара центральных защитников Фил Джонс — Маркос Рохо выглядела в последних матчах неплохо. А вот "Ливерпулю" без Садио Мане не хватает непредсказуемости в атаке, что было заметно по кубковому матчу с "Саутгемптоном".



У "Юнайтед" нет травмированных, и потеря Байи — единственная кадровая проблема Моуриньо, с которой ему пришлось смириться уже давно. А вот у "Ливерпуля" под вопросом участие в матче Джордана Хендерсона, повредившегося в игре с "Манчестер Сити", а также центрального защитника Матипа, травмированного с середины декабря. Оба игрока — в общей группе и могут сыграть, если на то будет желание Юргена Клоппа, потому в списке тех, кто отсутствует "без вариантов", у "красных" только Данни Ингс.



Тактика



В трех последних матчах у "Юнайтед" в центре обороны были разные сочетания из трех защитников — Джонса, Смоллинга и Рохо. Против "Вест Хэма" качественно отработала пара Джонс — Рохо, с "Редингом" в Кубке Англии играли Рохо и Смоллинг, с "Халлом" в Кубке Лиги — Джонс и Смоллинг. "Юнайтед" не пропускал в этих матчах, и все сочетания отработали на отлично, но очевидно, что место в основе Джонса сомнениям не поддается, а вот кто сыграет с ним в паре — вопрос. Предположим, что все же Рохо, с которым Фил провел несколько игр кряду в чемпионате, но не удивимся, если это будет и Смоллинг.



Моуриньо пока не готов отпустить Феллайни, забившего важный гол в матче с "Халлом" и качественно отработавшего в центре поля в матче с "Редингом", но против "Ливерпуля" португалец, вероятно, вернется к той тройке полузащитников, которая играла в чемпионате с "Вест Хэмом". Феллайни хорош для выхода на замену, а вот в первом тайме, когда надо будет выстраивать позиционные атаки через центр поля, присутствие опытного Майкла Кэррика будет важным.



Понятное дело, что вернется на острие атаки подхвативший вирус Златан, а вот на флангах сыграют набравший оптимальную форму Мартиаль и Генрих Мхитарян, посрамивший скептиков вдохновенной игрой в праздничный период. Мата, Руни и Рэшфорд — игроки, которые всегда готовы усилить игру команды со скамейки, и в этом у "Юнайтед" будет преимущество, так как при прочих равных условиях в такой игре джокеры могут оказать решающее влияние на результат.



У "Ливерпуля" первый вопрос по составу — вернется ли в основу Матип. Рагнар Клаван уверенно провел последние матчи и не дал повода убрать его в запас сейчас. Потому тут многое будет зависеть от интуиции Клоппа, как и в случае с голкипером — Лорис Кариус выдал впечатляющий матч с "Саутгемптоном", где спас команду от разгрома и провала, но и Симон Миньоле был неплох в матчах чемпионата, пропуская только с пенальти да от Джонатана Уолтерса в поединке со "Стоуком".



В случае если Джордан Хендерсон будет готов сыграть — он займет свое привычное место в центре, а вот правее от него на позиции Лалланы сыграет Вейналдум, так как Адам переместится ближе к воротам противника на место, которое обычно занимает Мане. Если Хендерсон сыграть не сможет, возможен вариант, когда Лаллана останется на месте правого инсайда, а над ним будет располагаться Фирмино с Старриджем на острие атаки.



Ориентировочные составы



"Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Блинд — Эррера, Кэррик, Погба — Мхитарян, Ибрагимович, Мартиаль



"Ливерпуль": Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер — Вейналдум, Хендерсон, Джан — Лаллана, Фирмино, Коутиньо



Прогноз



Большие матчи нынешнего сезона показали, что предсказать их исход достаточно сложно, как и общую результативность — часто команды играют до первого гола, и если его не случится, как было в первом круге у "Ливерпуля" и МЮ, то все может быть не так весело, как можно предполагать по предматчевым раскладами и ожиданиям. Но сейчас "Юнайтед" действительно подходят к игре в хорошей форме, и Моуриньо будет делать ставку на игру первым номером. "Ливерпуль" же постарается разыграть карту контратак, что с вернувшимся в основную обойму Коутиньо может быть эффективным оружием. Поставим на ничью 1:1.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru