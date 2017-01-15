Почеттино: "Тоттенхэм" лучше готов для борьбы за титул, чем в прошлом сезоне"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда стала более зрелой и более подготовленной для борьбы за чемпионство в Премьер-Лиге, нежели в прошлом сезоне.

И хотя прошлый сезон "шпоры" завершили только на третьей позиции, длительное время они были единственными, кто мог реально помешать "Лестеру" завоевать чемпионский титул.



В субботу "Тоттенхэм" уверенно одолел "Вест Бромвич" (4:0) и повторил свой клубный рекорд из шести побед кряду в Премьер-Лиге. Однако Почеттино не хочет останавливаться на достигнутом и ожидает, что "шпоры" всерьез поспорят за титул в концовке сезона, сделав урок над прошлыми ошибками.



"После победы над "Челси" нам было очень важно сохранить набранный ход и показать, что мы достаточно зрелы, чтобы сражаться за высокие цели. И сегодня было очень хорошее подтверждение этому".



"Теперь мы больше верим в себя, и мы гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. У нас на девять очков больше, нежели на данной стадии прошлого сезона".



"Мы показываем, что прошлый сезон нас многому научил. Мы стали более зрелыми. Сегодня мы даже не позволили подать углового у своих ворот. Это была блестящая игра, особенно в первые 45 минут. Теперь мы предвкушаем матч против "Манчестер Сити", это самый важный матч для нас", — цитирует Почеттино The Guardian.