Почеттино: "Тоттенхэм" лучше готов для борьбы за титул, чем в прошлом сезоне"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда стала более зрелой и более подготовленной для борьбы за чемпионство в Премьер-Лиге, нежели в прошлом сезоне.
И хотя прошлый сезон "шпоры" завершили только на третьей позиции, длительное время они были единственными, кто мог реально помешать "Лестеру" завоевать чемпионский титул.
В субботу "Тоттенхэм" уверенно одолел "Вест Бромвич" (4:0) и повторил свой клубный рекорд из шести побед кряду в Премьер-Лиге. Однако Почеттино не хочет останавливаться на достигнутом и ожидает, что "шпоры" всерьез поспорят за титул в концовке сезона, сделав урок над прошлыми ошибками.
"После победы над "Челси" нам было очень важно сохранить набранный ход и показать, что мы достаточно зрелы, чтобы сражаться за высокие цели. И сегодня было очень хорошее подтверждение этому".
"Теперь мы больше верим в себя, и мы гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. У нас на девять очков больше, нежели на данной стадии прошлого сезона".
"Мы показываем, что прошлый сезон нас многому научил. Мы стали более зрелыми. Сегодня мы даже не позволили подать углового у своих ворот. Это была блестящая игра, особенно в первые 45 минут. Теперь мы предвкушаем матч против "Манчестер Сити", это самый важный матч для нас", — цитирует Почеттино The Guardian.
15.01.2017 00:05
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АДМИНЫ!!! В составе МЮ на сайте Эрик Байи значится как Австралиец.. Поправьте!!
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Минус сеемь аллоо
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в итоге опять займут второе место, и в лч будут как безхребетные играть!
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