Венгер не придает значения реакции Санчеса на замену

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призывал не придавать значения странному поведению нападающего Алексиса Санчеса в концовке победного матча против "Суонси".

В субботу Санчес забил свой 14-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, чем помог "канонирам" одержать победу 0:4 в гостях у "лебедей". Однако спустя шесть минут после своего результативного удара Алексис был заменен Венгером.

Чилиец был явно расстроен решением своего тренера, усевшись на скамейку запасных и накрыв голову курткой. Однако Арсен спокоен насчет поведения Алексиса.

"Глядя на сегодняшнюю игру, это действительно очень, очень, очень незначительный эпизод. Если честно, я даже не заметил этого. Я смотрел на игроков, которые выходили на поле. Данни Уэлбек не играл два года, и это было для меня важнее, чем реакция отдельного игрока на замену".

"У тебя есть игрок, которому 25 лет от роду, и который является основным в своей сборной. И у тебя появляется возможность выпустить его на замену. Это было очень важно".

"Все игроки испытывают разочарование, когда их меняют — некоторые это показывают, некоторые нет. Я принял решение, которое казалось мне правильным. Алексис хороший малый, и он желает успехов команде. У нас нет никаких проблем".

"Некоторые южноамериканцы отличаются от европейцев. Нужно уважать это", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Санчес, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 22:35

Количество просмотров Просмотров: 3093

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  1. halamadrid94 14.01.2017 23:11 # halamadrid94
    Уже публично показывает свое негодование . Нахер продать его . Клуб важнее игрока . Даже если это Арсенал . Бля , извините , переборщил

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  2. sausage 14.01.2017 23:07 # sausage
    Венгер реально верит, что Уэлбек - основной в сборной? Бля, а все никак не могут понять, почему Арсенал постоянно обсирается в чемпике.

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  3. helicopter 14.01.2017 23:07 # helicopter
    Как терпят этого пидераста гейгунеры. Плять...гейгунеры ж. Сорян, забыл

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  4. never-mind 14.01.2017 22:50 # never-mind
    Как же заебала эта истеричка, сливать его за 60 в ПСЖ и радоваться жизни

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  5. gameboy 14.01.2017 22:45 # gameboy
    антрадишионал

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  6. chelsealondon 14.01.2017 22:43 # chelsealondon
    Педик...

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  7. dota2 14.01.2017 22:40 # dota2
    Обиделся гомик.

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  8. hammersmith 14.01.2017 22:39 # hammersmith
    ггшная драма

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