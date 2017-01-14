Венгер не придает значения реакции Санчеса на замену

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призывал не придавать значения странному поведению нападающего Алексиса Санчеса в концовке победного матча против "Суонси".

В субботу Санчес забил свой 14-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, чем помог "канонирам" одержать победу 0:4 в гостях у "лебедей". Однако спустя шесть минут после своего результативного удара Алексис был заменен Венгером.



Чилиец был явно расстроен решением своего тренера, усевшись на скамейку запасных и накрыв голову курткой. Однако Арсен спокоен насчет поведения Алексиса.



"Глядя на сегодняшнюю игру, это действительно очень, очень, очень незначительный эпизод. Если честно, я даже не заметил этого. Я смотрел на игроков, которые выходили на поле. Данни Уэлбек не играл два года, и это было для меня важнее, чем реакция отдельного игрока на замену".



"У тебя есть игрок, которому 25 лет от роду, и который является основным в своей сборной. И у тебя появляется возможность выпустить его на замену. Это было очень важно".



"Все игроки испытывают разочарование, когда их меняют — некоторые это показывают, некоторые нет. Я принял решение, которое казалось мне правильным. Алексис хороший малый, и он желает успехов команде. У нас нет никаких проблем".



"Некоторые южноамериканцы отличаются от европейцев. Нужно уважать это", — цитирует Венгера Daily Mirror.