Венгер не придает значения реакции Санчеса на замену
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призывал не придавать значения странному поведению нападающего Алексиса Санчеса в концовке победного матча против "Суонси".
В субботу Санчес забил свой 14-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, чем помог "канонирам" одержать победу 0:4 в гостях у "лебедей". Однако спустя шесть минут после своего результативного удара Алексис был заменен Венгером.
Чилиец был явно расстроен решением своего тренера, усевшись на скамейку запасных и накрыв голову курткой. Однако Арсен спокоен насчет поведения Алексиса.
"Глядя на сегодняшнюю игру, это действительно очень, очень, очень незначительный эпизод. Если честно, я даже не заметил этого. Я смотрел на игроков, которые выходили на поле. Данни Уэлбек не играл два года, и это было для меня важнее, чем реакция отдельного игрока на замену".
"У тебя есть игрок, которому 25 лет от роду, и который является основным в своей сборной. И у тебя появляется возможность выпустить его на замену. Это было очень важно".
"Все игроки испытывают разочарование, когда их меняют — некоторые это показывают, некоторые нет. Я принял решение, которое казалось мне правильным. Алексис хороший малый, и он желает успехов команде. У нас нет никаких проблем".
"Некоторые южноамериканцы отличаются от европейцев. Нужно уважать это", — цитирует Венгера Daily Mirror.
14.01.2017 22:35
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Последние комментарии:
Уже публично показывает свое негодование . Нахер продать его . Клуб важнее игрока . Даже если это Арсенал . Бля , извините , переборщил
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Венгер реально верит, что Уэлбек - основной в сборной? Бля, а все никак не могут понять, почему Арсенал постоянно обсирается в чемпике.
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Как терпят этого пидераста гейгунеры. Плять...гейгунеры ж. Сорян, забыл
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Как же заебала эта истеричка, сливать его за 60 в ПСЖ и радоваться жизни
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антрадишионал
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Педик...
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Обиделся гомик.
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ггшная драма
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