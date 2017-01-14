"Челси" разгромил "Лестер", даже без Диего Косты
Словно не заметив отсутствия Диего Косты, "Челси" одержал уверенную победу над действующим чемпионом Премьер-Лиги "Лестером" — 0:3.
В стартовый состав "лис" после дисквалификации вернулся нападающий Джейми Варди. Уилфрид Ндиди отметился своим первым появлением в рамках Премьер-Лиги. Также свой шанс получили Кристиан Фукс и Ахмед Муса.
В отсутствие Диего Косты право сыграть на острие атак "синих" было доверено Эдену Азару. Мичи Батшуайи был вынужден остаться на лавке.
Первый голевой момент в матче возник уже на второй минуте, когда Ахмед Муса оказался в считанных метрах от ворот "Челси", однако его удар с острого угла был отражен Тибо Куртуа.
Ответ гостей последовал спустя четыре минуты. Уже падая, Педро откинул мяч Азару, а тот в касание передал снаряд Маркосу Алонсо, который тут же нанес крученый удар в дальний угол ворот — 0:1.
Других ударов в створ за первый тайм команды не нанесли. "Синие" достаточно комфортно себя чувствовали, не позволяя сопернику лишнего.
А едва начался второй тайм, как "Челси" удвоил счет. Алонсо подхватил выбитый за пределы штрафной площади мяч и беспрепятственно нанес удар. Снаряд срикошетил от Уэса Моргана и не оставил голкиперу Касперу Шмейхелю шансов на спасение — 0:2.
На этом "Лестер" перестал сопротивляться. Гости полностью доминировали и на 71-й минуте забили очередной гол. Это Педро отправил мяч в ворота головой после заблокированного Шмейхелем удара Виллиана — 0:3.
Как таковой, борьбы в этом матче не получилось. Действующий чемпион по всем статьям уступил чемпиону прошлому и, возможно, будущему. Ситуация с Диего Костой не оказала никакого негативного влияния на игру команды Антонио Конте.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
14.01.2017 22:20
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Последние комментарии:
С победой, братья.
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лучший тренер мира - главное набрать 40 очков
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Чемпионство близко, как Косте до Китая.
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Сук, что за день? Перед супер-дерби прижали, что отступать некуда совсем. Придётся драть мешков завтра без жалости и сожаления.
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пенсы в игровом спаде вынесли листер 0-3. Ну что ж, по-моему, кто будет чемпиком, очевидно.
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конте и канте безусловно топари. остальные челсицо
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Спокойно набрали 3 очка, и очень важно, что после поражения от Тоттенхэма. Как будто его и не было.
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Китай близко как и Чемпик.
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Пффф... на изи!
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молодцы пенсы, ничего не сказать.
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без сенсации
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Алонсо не так и плох, когда не исполняет защитные функции. Педро тоже хорошо, в каком-нибудь условном Арсенале блистал бы как Санчес. Жаль Рубен и Мичи мало отыграли, хотя матч был решён уже на 3-м голе.
Лестеру ничего не светит с этим составом, игроки которого отыграли сезон жизни в прошлом году. Морган, Варди, Дринкуотер (совсем средний игрок, не уровен Дайера) и ещё куча других вообще не должны быть в старте, если Лестер ещё думает поиграть на международной арене когда-либо.
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Доставляют скумы, смотревшие матч и искренне расстроенные от результата, говоря "какой же лестер говнецо" :)) бляяя серьезно? на что эти долбoебы рассчитывают?) догнать пинсов что ли
Ору просто) сидите и помалкивайте чтобы не глоьать в очередной раз
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дальше мовр будет собирать тренера месяца. челси же проебет лисам, тут уже вообще все ясно. А Мовр деклассирует почтифутбольный клуб с почтиисторией, с почтитоповыми казахами и неграми в составе, где почтиумеющий бегать хендерсон капитан.
Источник: http://fapl.ru/posts/52505/?c=1#c6239850
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Норм. На этом этапе самая важная победа. Теперь ждем осечек прямых конкурентов в матчах мю-лфк, мс-шпоры..
+8 очей к матчу с лфк было бы в идеале. Хотя завтра за ничейку
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- ✅ Невозмутимо легкие 3 очка!
- ✅ Вернулись на победную тропу!
- ✅ Уверенно лидируем в Чемпионате!
- ✅ Дубль от Маркоса Алонсо!
- ✅ Голевая от Азара!
- ✅ Гол от Педрито!
- ✅ 13 сухая игра от Куртуа!
- ✅ "Нигерийский Месси" Мозес просто превосходен!
- ✅ Хейтеры Челси вновь недовольны!
Фанаты Челси как всегда довольны! #KTBFFH!
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12 сухарей! Никакие чехи духуи миньоле в подметки не годятся!???
Кажись побить готовы СВОЙ же рекорд 2005 года) 15 пропущенных за сезон) Рекорды за рекордом наши! Лучшие ВРАТАРИ АПЛ ВСЕГДА У АРИСТОКРАТОВ!
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Хуже позора прошлогоднего чемпа может быть только если команда уровня пенсов выиграет в этом сезоне.
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С победой друзья!...
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Заголовок уровня школьной стенгазеты. Дальше не читал.
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