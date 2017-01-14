"Челси" разгромил "Лестер", даже без Диего Косты

Маркос Алонсо Словно не заметив отсутствия Диего Косты, "Челси" одержал уверенную победу над действующим чемпионом Премьер-Лиги "Лестером" — 0:3.

В стартовый состав "лис" после дисквалификации вернулся нападающий Джейми Варди. Уилфрид Ндиди отметился своим первым появлением в рамках Премьер-Лиги. Также свой шанс получили Кристиан Фукс и Ахмед Муса.

В отсутствие Диего Косты право сыграть на острие атак "синих" было доверено Эдену Азару. Мичи Батшуайи был вынужден остаться на лавке.

Первый голевой момент в матче возник уже на второй минуте, когда Ахмед Муса оказался в считанных метрах от ворот "Челси", однако его удар с острого угла был отражен Тибо Куртуа.

Ответ гостей последовал спустя четыре минуты. Уже падая, Педро откинул мяч Азару, а тот в касание передал снаряд Маркосу Алонсо, который тут же нанес крученый удар в дальний угол ворот — 0:1.

Других ударов в створ за первый тайм команды не нанесли. "Синие" достаточно комфортно себя чувствовали, не позволяя сопернику лишнего.

А едва начался второй тайм, как "Челси" удвоил счет. Алонсо подхватил выбитый за пределы штрафной площади мяч и беспрепятственно нанес удар. Снаряд срикошетил от Уэса Моргана и не оставил голкиперу Касперу Шмейхелю шансов на спасение — 0:2.

На этом "Лестер" перестал сопротивляться. Гости полностью доминировали и на 71-й минуте забили очередной гол. Это Педро отправил мяч в ворота головой после заблокированного Шмейхелем удара Виллиана — 0:3.

Как таковой, борьбы в этом матче не получилось. Действующий чемпион по всем статьям уступил чемпиону прошлому и, возможно, будущему. Ситуация с Диего Костой не оказала никакого негативного влияния на игру команды Антонио Конте.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 22:20

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 14.01.2017 22:31 # chelsea88
    С победой, братья.

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  2. manutd-20champ 14.01.2017 22:31 # manutd-20champ
    лучший тренер мира - главное набрать 40 очков

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  3. gameboy 14.01.2017 22:30 # gameboy
    Чемпионство близко, как Косте до Китая.

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  4. sausage 14.01.2017 22:29 # sausage
    Сук, что за день? Перед супер-дерби прижали, что отступать некуда совсем. Придётся драть мешков завтра без жалости и сожаления.

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  5. admob 14.01.2017 22:29 # admob
    пенсы в игровом спаде вынесли листер 0-3. Ну что ж, по-моему, кто будет чемпиком, очевидно.

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  6. maxvel 14.01.2017 22:29 # maxvel
    конте и канте безусловно топари. остальные челсицо

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  7. gucman 14.01.2017 22:28 # gucman
    Спокойно набрали 3 очка, и очень важно, что после поражения от Тоттенхэма. Как будто его и не было.

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  8. el-pistalero 14.01.2017 22:28 # el-pistalero
    Китай близко как и Чемпик.

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  9. rollik707 14.01.2017 22:28 # rollik707
    Пффф... на изи!

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  10. moskofidi 14.01.2017 22:28 # moskofidi
    молодцы пенсы, ничего не сказать.

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  11. dimon70 14.01.2017 22:27 # dimon70
    без сенсации

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  12. hachidlo 14.01.2017 22:25 # hachidlo
    Алонсо не так и плох, когда не исполняет защитные функции. Педро тоже хорошо, в каком-нибудь условном Арсенале блистал бы как Санчес. Жаль Рубен и Мичи мало отыграли, хотя матч был решён уже на 3-м голе.
    Лестеру ничего не светит с этим составом, игроки которого отыграли сезон жизни в прошлом году. Морган, Варди, Дринкуотер (совсем средний игрок, не уровен Дайера) и ещё куча других вообще не должны быть в старте, если Лестер ещё думает поиграть на международной арене когда-либо.

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  13. shamrock 14.01.2017 22:25 # shamrock
    Доставляют скумы, смотревшие матч и искренне расстроенные от результата, говоря "какой же лестер говнецо" :)) бляяя серьезно? на что эти долбoебы рассчитывают?) догнать пинсов что ли
    Ору просто) сидите и помалкивайте чтобы не глоьать в очередной раз

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  14. karnivool 14.01.2017 22:24 # karnivool
    дальше мовр будет собирать тренера месяца. челси же проебет лисам, тут уже вообще все ясно. А Мовр деклассирует почтифутбольный клуб с почтиисторией, с почтитоповыми казахами и неграми в составе, где почтиумеющий бегать хендерсон капитан.

    Источник: http://fapl.ru/posts/52505/?c=1#c6239850

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  15. gusto 14.01.2017 22:24 # gusto
    Норм. На этом этапе самая важная победа. Теперь ждем осечек прямых конкурентов в матчах мю-лфк, мс-шпоры..
    +8 очей к матчу с лфк было бы в идеале. Хотя завтра за ничейку

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  16. sancho232 14.01.2017 22:23 # sancho232
    - &#9989; Невозмутимо легкие 3 очка!
    - &#9989; Вернулись на победную тропу!
    - &#9989; Уверенно лидируем в Чемпионате!
    - &#9989; Дубль от Маркоса Алонсо!
    - &#9989; Голевая от Азара!
    - &#9989; Гол от Педрито!
    - &#9989; 13 сухая игра от Куртуа!
    - &#9989; "Нигерийский Месси" Мозес просто превосходен!
    - &#9989; Хейтеры Челси вновь недовольны!

    Фанаты Челси как всегда довольны! #KTBFFH!

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  17. cap26 14.01.2017 22:23 # cap26
    12 сухарей! Никакие чехи духуи миньоле в подметки не годятся!???

    Кажись побить готовы СВОЙ же рекорд 2005 года) 15 пропущенных за сезон) Рекорды за рекордом наши! Лучшие ВРАТАРИ АПЛ ВСЕГДА У АРИСТОКРАТОВ!

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  18. superglor 14.01.2017 22:23 # superglor
    Хуже позора прошлогоднего чемпа может быть только если команда уровня пенсов выиграет в этом сезоне.

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  19. chelsealondon 14.01.2017 22:23 # chelsealondon
    С победой друзья!...

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  20. aristarh-overeem 14.01.2017 22:23 # aristarh-overeem
    Заголовок уровня школьной стенгазеты. Дальше не читал.

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