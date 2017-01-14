"Челси" разгромил "Лестер", даже без Диего Косты

Словно не заметив отсутствия Диего Косты, "Челси" одержал уверенную победу над действующим чемпионом Премьер-Лиги "Лестером" — 0:3.

В стартовый состав "лис" после дисквалификации вернулся нападающий Джейми Варди. Уилфрид Ндиди отметился своим первым появлением в рамках Премьер-Лиги. Также свой шанс получили Кристиан Фукс и Ахмед Муса.



В отсутствие Диего Косты право сыграть на острие атак "синих" было доверено Эдену Азару. Мичи Батшуайи был вынужден остаться на лавке.



Первый голевой момент в матче возник уже на второй минуте, когда Ахмед Муса оказался в считанных метрах от ворот "Челси", однако его удар с острого угла был отражен Тибо Куртуа.



Ответ гостей последовал спустя четыре минуты. Уже падая, Педро откинул мяч Азару, а тот в касание передал снаряд Маркосу Алонсо, который тут же нанес крученый удар в дальний угол ворот — 0:1.



Других ударов в створ за первый тайм команды не нанесли. "Синие" достаточно комфортно себя чувствовали, не позволяя сопернику лишнего.



А едва начался второй тайм, как "Челси" удвоил счет. Алонсо подхватил выбитый за пределы штрафной площади мяч и беспрепятственно нанес удар. Снаряд срикошетил от Уэса Моргана и не оставил голкиперу Касперу Шмейхелю шансов на спасение — 0:2.



На этом "Лестер" перестал сопротивляться. Гости полностью доминировали и на 71-й минуте забили очередной гол. Это Педро отправил мяч в ворота головой после заблокированного Шмейхелем удара Виллиана — 0:3.



Как таковой, борьбы в этом матче не получилось. Действующий чемпион по всем статьям уступил чемпиону прошлому и, возможно, будущему. Ситуация с Диего Костой не оказала никакого негативного влияния на игру команды Антонио Конте.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче