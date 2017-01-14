"Челси" вернул Патрика Бэмфорда из "Бернли"

"Бернли" официально подтвердил, что нападающий Патрик Бэмфорд был досрочно отозван "Челси" из аренды.

23-летний Бэмфорд присоединился к команде Шона Дайча в конце августа, но с тех пор сыграл всего шесть матчей в рамках Премьер-Лиги и не забил ни одного гола.



И хотя арендное соглашение было рассчитано до конца сезона, в сложившейся ситуации лидеры Премьер-Лиги решили досрочно вернуть Патрика — предположительно, чтобы подыскать ему новый клуб для аренды, либо в качестве страховки на случай возможного отъезда в Китай Диего Косты.



Добавим, что ранее в январе "синие" аналогичным образом поступили с защитником Натаном Аке, который отлично себя проявил в "Борнмуте" и заслужил место в планах Антонио Конте на вторую половину сезона.