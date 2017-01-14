"Челси" вернул Патрика Бэмфорда из "Бернли"
"Бернли" официально подтвердил, что нападающий Патрик Бэмфорд был досрочно отозван "Челси" из аренды.
23-летний Бэмфорд присоединился к команде Шона Дайча в конце августа, но с тех пор сыграл всего шесть матчей в рамках Премьер-Лиги и не забил ни одного гола.
И хотя арендное соглашение было рассчитано до конца сезона, в сложившейся ситуации лидеры Премьер-Лиги решили досрочно вернуть Патрика — предположительно, чтобы подыскать ему новый клуб для аренды, либо в качестве страховки на случай возможного отъезда в Китай Диего Косты.
Добавим, что ранее в январе "синие" аналогичным образом поступили с защитником Натаном Аке, который отлично себя проявил в "Борнмуте" и заслужил место в планах Антонио Конте на вторую половину сезона.
14.01.2017 21:15
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Последние комментарии:
лол) Chelsea come on)
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Значит Коста в Китай, всегда подозревал что он с гнильцой
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Очередной феруз, макчикен и т.д
Хотя лучше рэшфорда в стопитсот раз
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продать днаря в Витес,бестолковый
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что за бибер?
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