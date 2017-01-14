"Челси" вернул Патрика Бэмфорда из "Бернли"

Патрик Бэмфорд "Бернли" официально подтвердил, что нападающий Патрик Бэмфорд был досрочно отозван "Челси" из аренды.

23-летний Бэмфорд присоединился к команде Шона Дайча в конце августа, но с тех пор сыграл всего шесть матчей в рамках Премьер-Лиги и не забил ни одного гола.

И хотя арендное соглашение было рассчитано до конца сезона, в сложившейся ситуации лидеры Премьер-Лиги решили досрочно вернуть Патрика — предположительно, чтобы подыскать ему новый клуб для аренды, либо в качестве страховки на случай возможного отъезда в Китай Диего Косты.

Добавим, что ранее в январе "синие" аналогичным образом поступили с защитником Натаном Аке, который отлично себя проявил в "Борнмуте" и заслужил место в планах Антонио Конте на вторую половину сезона.


Метки аренда, Бернли, Бэмфорд, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 21:15

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  1. vertigo-92 14.01.2017 22:16 # vertigo-92
    лол) Chelsea come on)

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  2. iroquez 14.01.2017 21:26 # iroquez
    Значит Коста в Китай, всегда подозревал что он с гнильцой

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  3. selta 14.01.2017 21:24 # selta
    Очередной феруз, макчикен и т.д
    Хотя лучше рэшфорда в стопитсот раз

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  4. vakudza05 14.01.2017 21:24 # vakudza05
    продать днаря в Витес,бестолковый

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  5. el-pistalero 14.01.2017 21:20 # el-pistalero
    что за бибер?

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