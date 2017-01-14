Конте объяснил отсутствие Косты травмой спины

Наставник "Челси" Антонио Конте попытался замять конфликт с Диего Костой, объяснив отсутствие нападающего в заявке на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" исключительно травмой спины.

Накануне ведущие английские издания сообщили, что на этой неделе Коста крупно поссорился со своим тренером. Причиной конфликта назывались как разногласия сторон относительно проблем Диего со спиной, так и поступившее испанцу баснословное предложение из Китая.



В преддверии матча на "Кинг Пауэр", куда Коста не отправился, Антонио был очень осторожен в словах, подтвердив только информацию о травме.



"Во вторник Диего прекратил тренировку из-за боли в спине и с тех пор не тренировался с нами. Мы играли без Диего с "Борнмутом", и у нас было время, чтобы подготовиться к этому. Мы очень хорошо готовы", — цитирует Конте Sky Sports.