"Арсенал" крупно выиграл в гостях у "Суонси"

Оливье Жиру "Арсенал" испортил дебют Пола Клемента в Премьер-Лиге, отправив в ворота его "Суонси" четыре безответных гола.

После поражения от "Халла" в Кубке Англии главный тренер "лебедей" Пол Клемент ввел в стартовый состав своей новой команды Лукаша Фабиански, Альфи Моусона, Уэйна Рутледжа и Фернандо Льоренте.

Четыре перестановки произошло и у "канониров". Отдохнувшие Петр Чех, Лоран Косьелни, Месут Озил и Алексис Санчес заменили Давида Оспину, Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Алекса Окслейд-Чемберлена и Лукаса Переса.

"Суонси" очень дерзко начал матч, и "Арсенал" оказался не готов к такому прессингу со стороны соперника. Команда Арсена Венгера зачастую просто не могла выйти в атаку.

Тем не менее, первая же серьезная комбинация в исполнении гостей стала результативной. На 37-й минуте Жиру не смог замкнуть прострел партнера во вратарской, но атака продолжилась, Алексис Санчес выполнил навес, Озил скинул мяч на Оливье, и тот ценой микротравмы поразил цель — 0:1.

На 43-й минуте Ки Сун Юн попробовал заработать пенальти в штрафной "канониров", споткнувшись о ногу Косьелни, однако рефери лишь показал южнокорейцу желтую карточку за симуляцию.

Во втором тайме "Арсенал" стал атаковать гораздо бодрее. На 53-й минуте Фабиански отразил удар в упор Аарона Рэмси, которого снабдил мячом Алексис Санчес.

Прошла еще минута, и штурм гостей все же увенчался успехом. Алекс Ивоби, выполняя прострел с правого края штрафной, попал в Джека Корка, рикошетом от которого мяч по дуге залетел в ворота без шансов для Фабиански — 0:2.

"Лебеди" окончательно пали духом, отдав инициативу "Арсеналу". На 67-й минуте Ивоби вновь попытался выполнить прострел внутри штрафной, а мяч попал в Кайла Ноутона и отскочил в ворота — 0:3. Второй автогол в матче!

На 73-й минуте "Суонси" испытал еще одно огорчение. И хотя удар у Рэмси не получился, мяч удачно отскочил к Санчесу, который в касание расстрелял Фабиански с близкого расстояния — 0:4.

На этом игра окончательно успокоилась. В компенсированное время вышедший на замену Борха Бастон мог размочить счет, но пробил головой над перекладиной.

"Арсенал" невыразительно провел первый тайм и, как показалось, открыл счет против логики игры. Тем не менее, во втором тайме "канониры" поставили все на свои места и одержали победу, которая не вызывает никаких вопросов.

"Суонси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. moskofidi 14.01.2017 20:59 # moskofidi
    ЩЕЛЬСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ

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  2. farot 14.01.2017 20:55 # farot
    норм Казанский желтенькой прессой всяких лохов в эфире кормит

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  3. goya 14.01.2017 20:54 # goya
    На данный момент Тотенхем показывает лучший футбол. А у Челси могут начаться проблемы и уже в этом матче. Это витаеет в воздухе

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  4. maxvel 14.01.2017 20:54 # maxvel
    епать))0 коста ссыт на челчи,а те серенады поют

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  5. moskofidi 14.01.2017 20:51 # moskofidi
    Жоау Костело-Бранко(ESPN): «Диего Коста сказал, что в данный момент он не заинтересован продолжать карьеру в Китае»

    ПАТРИОТ!

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  6. rukhshed 14.01.2017 20:47 # rukhshed
    Хотел поставить на победу чесли не усеел. В прошлом сезоне мы помогли лестеру а в этом сезоне они нам помогут))

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  7. electric 14.01.2017 20:47 # electric
    не везет лисам. но уже назревает голясо

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  8. ragazza 14.01.2017 20:44 # ragazza
    вот бы скрестить пардева с хачом,епать там вырадки вылупятся.

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  9. nyr 14.01.2017 20:42 # nyr
    Только гeи смотрят матч челнси, ибо гавнецо

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  10. pardew 14.01.2017 20:40 # pardew
    Алонсо вместо Косты будет теперь
    Коста в Китай
    Коста-Рикай

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  11. second005 14.01.2017 20:40 # second005
    Норм писаем на гг и колбасу

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  12. chelsealondon 14.01.2017 20:38 # chelsealondon
    Алонсо топ теперь ?)...

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  13. cristean2 14.01.2017 20:38 # cristean2
    Алонсо же днище, как же так..(

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  14. budun 14.01.2017 20:38 # budun
    Фу опять корявый забил пидро вместо него ыыыааа

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  15. el-pistalero 14.01.2017 20:38 # el-pistalero
    АЛонсо ГОЛ!!
    Азар ГП
    Педро ПГП!!!

    Лестор 0-1 Челси!!!

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  16. ragazza 14.01.2017 20:37 # ragazza
    Аспилихуета гооооооооооллллл!!!!!!

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  17. ry-l 14.01.2017 20:37 # ry-l
    Иииизи

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  18. reams 14.01.2017 20:37 # reams
    тут очередная шаровая победа рентбоев, т.к. лисы без своих ключевых игроков не раскатают на классе, расходимся

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  19. farot 14.01.2017 20:37 # farot
    Алонсо обоссал полфапли

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  20. dragonishka 14.01.2017 20:37 # dragonishka
    Можно выключать

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