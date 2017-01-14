"Арсенал" крупно выиграл в гостях у "Суонси"

"Арсенал" испортил дебют Пола Клемента в Премьер-Лиге, отправив в ворота его "Суонси" четыре безответных гола.

После поражения от "Халла" в Кубке Англии главный тренер "лебедей" Пол Клемент ввел в стартовый состав своей новой команды Лукаша Фабиански, Альфи Моусона, Уэйна Рутледжа и Фернандо Льоренте.



Четыре перестановки произошло и у "канониров". Отдохнувшие Петр Чех, Лоран Косьелни, Месут Озил и Алексис Санчес заменили Давида Оспину, Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Алекса Окслейд-Чемберлена и Лукаса Переса.



"Суонси" очень дерзко начал матч, и "Арсенал" оказался не готов к такому прессингу со стороны соперника. Команда Арсена Венгера зачастую просто не могла выйти в атаку.



Тем не менее, первая же серьезная комбинация в исполнении гостей стала результативной. На 37-й минуте Жиру не смог замкнуть прострел партнера во вратарской, но атака продолжилась, Алексис Санчес выполнил навес, Озил скинул мяч на Оливье, и тот ценой микротравмы поразил цель — 0:1.



На 43-й минуте Ки Сун Юн попробовал заработать пенальти в штрафной "канониров", споткнувшись о ногу Косьелни, однако рефери лишь показал южнокорейцу желтую карточку за симуляцию.



Во втором тайме "Арсенал" стал атаковать гораздо бодрее. На 53-й минуте Фабиански отразил удар в упор Аарона Рэмси, которого снабдил мячом Алексис Санчес.



Прошла еще минута, и штурм гостей все же увенчался успехом. Алекс Ивоби, выполняя прострел с правого края штрафной, попал в Джека Корка, рикошетом от которого мяч по дуге залетел в ворота без шансов для Фабиански — 0:2.



"Лебеди" окончательно пали духом, отдав инициативу "Арсеналу". На 67-й минуте Ивоби вновь попытался выполнить прострел внутри штрафной, а мяч попал в Кайла Ноутона и отскочил в ворота — 0:3. Второй автогол в матче!



На 73-й минуте "Суонси" испытал еще одно огорчение. И хотя удар у Рэмси не получился, мяч удачно отскочил к Санчесу, который в касание расстрелял Фабиански с близкого расстояния — 0:4.



На этом игра окончательно успокоилась. В компенсированное время вышедший на замену Борха Бастон мог размочить счет, но пробил головой над перекладиной.



"Арсенал" невыразительно провел первый тайм и, как показалось, открыл счет против логики игры. Тем не менее, во втором тайме "канониры" поставили все на свои места и одержали победу, которая не вызывает никаких вопросов.



"Суонси" — "Арсенал". Отчет о матче