"Вест Хэм" исключает продажу Пайе в январе

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан объявил, что его клуб не отпустит полузащитника Димитри Пайе в этом месяце.

На текущей неделе Пайе сообщил главному тренеру "молотобойцев" Славену Биличу, что больше не будет играть и тренироваться с лондонцами. Димитри потребовал отпустить его в "Марсель", чье предложение немногим менее 20 миллионов фунтов было отклонено.



Однако в программке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", в заявку на который 29-летний француз ожидаемо не попал, Салливан поведал, что желание Пайе не будет удовлетворено.



"Позиция руководства такова, что мы не хотим продавать Димитри. Нам не нужно продавать Димитри по финансовым или каким-либо другим соображениям, и мы не продадим Димитри в январское трансферное окно".



"Мы просим его лишь о том, чтобы он демонстрировал "Вест Хэму" тот же уровень преданности, что продемонстрировали ему клуб и фанаты, наградив его новым контрактом", — пишет Салливан.



Добавим, что лишь в феврале прошлого года Пайе заключил с "молотобойцами" новый контракт на пять с половиной лет с зарплатой в 125 тыс. фунтов в неделю.