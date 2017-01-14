"Тоттенхэм" в блестящем стиле разгромил "Вест Бромвич"

Нападающий Харри Кейн поздравил себя с отцовством, оформив хет-трик в победном для "Тоттенхэма" матче против "Вест Бромвича" — 4:0.

В первом тайме хозяева "Уайт Харт Лэйн" полностью доминировали над своим соперником, и первый гол не заставил себя ждать. На 12-й минуте Кристиан Эриксен доставил мяч в штрафную Харри Кейну, и тот с касанием штанги поразил ворота — 1:0.



Натиск на ворота Бена Фостера не ослабевал, и на 26-й минуте уже сам Эриксен вышел на ударную позицию на подступах к штрафной. С касанием двух защитников мяч залетел в ворота — 2:0.



До перерыва "шпоры" имели уйму других моментов, чтобы сделать счет крупнее, включая незасчитанный гол Деле Алли дальний удар Кейна в штангу, однако "дроздам" повезло отделаться двумя пропущенными мячами.



Во втором тайме Фостер продолжил штамповать один сейв за другим, но на 77-й минуте даже он оказался бессилен. Кайл Уолкер вернул себе уже вроде бы потерянный мяч на правом фланге и прострелил в центр вратарской, где Кейн положил корпус и классно пробил в касание с отскоком от газона — 3:0.



Спустя пять минут Кейн и вовсе оформил хет-трик, в касание переправив мяч в ворота после заброса "черпаком" от Алли — 4:0. На этом игра была окончена. За весь матч "Вест Бромвич" так и не нанес ни одного удара в створ.



"Тоттенхэм" одержал блестящую победу, хотя мог забить гораздо больше. "Шпоры" продолжают преследовать лидирующего "Челси", в данный момент поднявшись аж на вторую позицию.



"Тоттенхэм" — "Вест Бромвич". Отчет о матче