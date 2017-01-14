"Тоттенхэм" в блестящем стиле разгромил "Вест Бромвич"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн поздравил себя с отцовством, оформив хет-трик в победном для "Тоттенхэма" матче против "Вест Бромвича" — 4:0.

В первом тайме хозяева "Уайт Харт Лэйн" полностью доминировали над своим соперником, и первый гол не заставил себя ждать. На 12-й минуте Кристиан Эриксен доставил мяч в штрафную Харри Кейну, и тот с касанием штанги поразил ворота — 1:0.

Натиск на ворота Бена Фостера не ослабевал, и на 26-й минуте уже сам Эриксен вышел на ударную позицию на подступах к штрафной. С касанием двух защитников мяч залетел в ворота — 2:0.

До перерыва "шпоры" имели уйму других моментов, чтобы сделать счет крупнее, включая незасчитанный гол Деле Алли дальний удар Кейна в штангу, однако "дроздам" повезло отделаться двумя пропущенными мячами.

Во втором тайме Фостер продолжил штамповать один сейв за другим, но на 77-й минуте даже он оказался бессилен. Кайл Уолкер вернул себе уже вроде бы потерянный мяч на правом фланге и прострелил в центр вратарской, где Кейн положил корпус и классно пробил в касание с отскоком от газона — 3:0.

Спустя пять минут Кейн и вовсе оформил хет-трик, в касание переправив мяч в ворота после заброса "черпаком" от Алли — 4:0. На этом игра была окончена. За весь матч "Вест Бромвич" так и не нанес ни одного удара в створ.

"Тоттенхэм" одержал блестящую победу, хотя мог забить гораздо больше. "Шпоры" продолжают преследовать лидирующего "Челси", в данный момент поднявшись аж на вторую позицию.

"Тоттенхэм" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 17:25

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Последние комментарии:




  1. erevansky 14.01.2017 17:50 # erevansky
    Объективно, сильнейший клуб Лондона на данный момент.

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  2. selta 14.01.2017 17:48 # selta
    Один фиг ниже арсенала финишируют, про тоттенхем все в фильме сказано, откуда появляются нонеймы фаны на фупле никому не понятно, скорее фейки скузи и смузи, думаю никто в здравом уме не болеет за петушков

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  3. grafters 14.01.2017 17:36 # grafters
    только травма Вертонгена перед матчем с Сити омрачила этот вечер. А так играли как отцы.

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  4. shirokov15 14.01.2017 17:36 # shirokov15
    http://www.telegraph.co.uk/football/2017/01/14/diego-costa-told-apologise-chelsea-team-mates-following-bust/

    Ну всё, пенсы могут ликовать

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  5. wengerrrro 14.01.2017 17:36 # wengerrrro
    о норм, к весне сдуются как обычно) каждый год одно и тоже, выкинут аснл с 4ки ахах)

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  6. forester 14.01.2017 17:36 # forester
    Главный вопрос в остатке сезона: Кого же в четверке не будет - Арсенала или Сити?

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  7. forester 14.01.2017 17:34 # forester
    А ведь Фостер божил почти весь матч. Страшно представить какой счет был бы, если бы не он.

    COYS!

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  8. j-silver 14.01.2017 17:30 # j-silver
    http://fapl.ru/posts/52515/?c=1#c6240727

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  9. charlton 14.01.2017 17:27 # charlton
    Трехсезонка

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  10. stevens 14.01.2017 17:26 # stevens
    Перед вами те, кто навсегда выкинут Арсенал с топ-4.

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  11. division 14.01.2017 17:26 # division
    Аснл мимо четверки походу

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  12. gusto 14.01.2017 17:26 # gusto
    Бля, походу заголовки лимасс чиркает

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  13. eriksen23 14.01.2017 17:26 # eriksen23
    как всегда на классе.
    еще бы победу МЮ завтра.

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