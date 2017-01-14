"Тоттенхэм" в блестящем стиле разгромил "Вест Бромвич"
Нападающий Харри Кейн поздравил себя с отцовством, оформив хет-трик в победном для "Тоттенхэма" матче против "Вест Бромвича" — 4:0.
В первом тайме хозяева "Уайт Харт Лэйн" полностью доминировали над своим соперником, и первый гол не заставил себя ждать. На 12-й минуте Кристиан Эриксен доставил мяч в штрафную Харри Кейну, и тот с касанием штанги поразил ворота — 1:0.
Натиск на ворота Бена Фостера не ослабевал, и на 26-й минуте уже сам Эриксен вышел на ударную позицию на подступах к штрафной. С касанием двух защитников мяч залетел в ворота — 2:0.
До перерыва "шпоры" имели уйму других моментов, чтобы сделать счет крупнее, включая незасчитанный гол Деле Алли дальний удар Кейна в штангу, однако "дроздам" повезло отделаться двумя пропущенными мячами.
Во втором тайме Фостер продолжил штамповать один сейв за другим, но на 77-й минуте даже он оказался бессилен. Кайл Уолкер вернул себе уже вроде бы потерянный мяч на правом фланге и прострелил в центр вратарской, где Кейн положил корпус и классно пробил в касание с отскоком от газона — 3:0.
Спустя пять минут Кейн и вовсе оформил хет-трик, в касание переправив мяч в ворота после заброса "черпаком" от Алли — 4:0. На этом игра была окончена. За весь матч "Вест Бромвич" так и не нанес ни одного удара в створ.
"Тоттенхэм" одержал блестящую победу, хотя мог забить гораздо больше. "Шпоры" продолжают преследовать лидирующего "Челси", в данный момент поднявшись аж на вторую позицию.
"Тоттенхэм" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
14.01.2017 17:25
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Последние комментарии:
Объективно, сильнейший клуб Лондона на данный момент.
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Один фиг ниже арсенала финишируют, про тоттенхем все в фильме сказано, откуда появляются нонеймы фаны на фупле никому не понятно, скорее фейки скузи и смузи, думаю никто в здравом уме не болеет за петушков
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только травма Вертонгена перед матчем с Сити омрачила этот вечер. А так играли как отцы.
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http://www.telegraph.co.uk/football/2017/01/14/diego-costa-told-apologise-chelsea-team-mates-following-bust/
Ну всё, пенсы могут ликовать
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о норм, к весне сдуются как обычно) каждый год одно и тоже, выкинут аснл с 4ки ахах)
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Главный вопрос в остатке сезона: Кого же в четверке не будет - Арсенала или Сити?
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А ведь Фостер божил почти весь матч. Страшно представить какой счет был бы, если бы не он.
COYS!
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http://fapl.ru/posts/52515/?c=1#c6240727
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Трехсезонка
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Перед вами те, кто навсегда выкинут Арсенал с топ-4.
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Аснл мимо четверки походу
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Бля, походу заголовки лимасс чиркает
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как всегда на классе.
еще бы победу МЮ завтра.
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