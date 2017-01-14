С 2007 года "Челси" выплатил Моуриньо компенсаций на 31.4 млн. фунтов
За два своих увольнения из "Челси" Жозе Моуриньо вместе со своим тренерским штабом получил 31.4 миллионов фунтов в качестве компенсации.
В 2007 году владельцу "Челси" Роману Абрамовичу пришлось выплатить впечатляющую сумму в 23.1 млн. фунтов за досрочное расставание с Моуриньо и его помощниками. "Синие" сделали для себя определенные выводы и впредь стали составлять контракты со своими тренерами гораздо осторожнее.
Опубликованный накануне финансовый отчет клуба со "Стэмфорд Бридж" гласит, что досрочное прекращение контракта с Моуриньо в декабре 2015 обошлось "синим" в гораздо меньшую сумму — 8.3 млн. фунтов. Жозе и его ассистенты получили приблизительно свою годичную зарплату в качестве компенсации.
Также из отчета можно сделать вывод, что разрыв спонсорского контракта с Adidas стоил "Челси" 67 млн. фунтов. Это было необходимо для того, чтобы заключить более выгодную сделку с Nike на 15 лет стоимостью 900 млн. фунтов.
14.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
для легенды не жалко.
Скам он вообще на 4 ляма набрил даже еще не став их тренером. Мендеш гений
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Также из отчета можно сделать вывод, что разрыв спонсорского контракта с Adidas стоил "Челси" 67 млн. фунтов.
Лол, вот это бизнес.
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обосанный обосал еврея
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Ясно, комбэкнулся чтобы надоить мешков еще раз. Пустил пыль чемпионством и слился в клуб из за которого плакал. Гений!
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Скоро наебет денежных мешков затем к Аскару в Китай
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норм наебал рентов
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вот глиномесы терпилы
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пиздос жозе гений.
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