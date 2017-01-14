С 2007 года "Челси" выплатил Моуриньо компенсаций на 31.4 млн. фунтов

Жозе Моуриньо За два своих увольнения из "Челси" Жозе Моуриньо вместе со своим тренерским штабом получил 31.4 миллионов фунтов в качестве компенсации.

В 2007 году владельцу "Челси" Роману Абрамовичу пришлось выплатить впечатляющую сумму в 23.1 млн. фунтов за досрочное расставание с Моуриньо и его помощниками. "Синие" сделали для себя определенные выводы и впредь стали составлять контракты со своими тренерами гораздо осторожнее.

Опубликованный накануне финансовый отчет клуба со "Стэмфорд Бридж" гласит, что досрочное прекращение контракта с Моуриньо в декабре 2015 обошлось "синим" в гораздо меньшую сумму — 8.3 млн. фунтов. Жозе и его ассистенты получили приблизительно свою годичную зарплату в качестве компенсации.

Также из отчета можно сделать вывод, что разрыв спонсорского контракта с Adidas стоил "Челси" 67 млн. фунтов. Это было необходимо для того, чтобы заключить более выгодную сделку с Nike на 15 лет стоимостью 900 млн. фунтов.


Метки Моуриньо, тренеры, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. farot 14.01.2017 17:34 # farot
    для легенды не жалко.

    Скам он вообще на 4 ляма набрил даже еще не став их тренером. Мендеш гений

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  2. dragonishka 14.01.2017 17:26 # dragonishka
    Также из отчета можно сделать вывод, что разрыв спонсорского контракта с Adidas стоил "Челси" 67 млн. фунтов.

    Лол, вот это бизнес.

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  3. samurai8888 14.01.2017 17:23 # samurai8888
    обосанный обосал еврея

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  4. maxvel 14.01.2017 17:11 # maxvel
    Ясно, комбэкнулся чтобы надоить мешков еще раз. Пустил пыль чемпионством и слился в клуб из за которого плакал. Гений!

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  5. fuckyeah 14.01.2017 17:10 # fuckyeah
    Скоро наебет денежных мешков затем к Аскару в Китай

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  6. reams 14.01.2017 17:09 # reams
    норм наебал рентов

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  7. mixmaster 14.01.2017 17:06 # mixmaster
    вот глиномесы терпилы

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  8. eriksen23 14.01.2017 17:02 # eriksen23
    пиздос жозе гений.

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