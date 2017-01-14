С 2007 года "Челси" выплатил Моуриньо компенсаций на 31.4 млн. фунтов

За два своих увольнения из "Челси" Жозе Моуриньо вместе со своим тренерским штабом получил 31.4 миллионов фунтов в качестве компенсации.

В 2007 году владельцу "Челси" Роману Абрамовичу пришлось выплатить впечатляющую сумму в 23.1 млн. фунтов за досрочное расставание с Моуриньо и его помощниками. "Синие" сделали для себя определенные выводы и впредь стали составлять контракты со своими тренерами гораздо осторожнее.



Опубликованный накануне финансовый отчет клуба со "Стэмфорд Бридж" гласит, что досрочное прекращение контракта с Моуриньо в декабре 2015 обошлось "синим" в гораздо меньшую сумму — 8.3 млн. фунтов. Жозе и его ассистенты получили приблизительно свою годичную зарплату в качестве компенсации.



Также из отчета можно сделать вывод, что разрыв спонсорского контракта с Adidas стоил "Челси" 67 млн. фунтов. Это было необходимо для того, чтобы заключить более выгодную сделку с Nike на 15 лет стоимостью 900 млн. фунтов.