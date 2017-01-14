Гвардиола поддержал Стоунса перед визитом к "Эвертону"

Пеп Гвардиола и Джон Стоунс Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддержал защитника Джона Стоунса перед первым визитом в гости к "Эвертону" после своего ухода из мерсисайдского клуба.

Ожидается, что в воскресенье публика "Гудисон Парк" далеко не теплым приемом поприветствует Стоунса, который прошлым летом покинул "Эвертон", перебравшись под крыло Гвардиолы в "Сити".

Отвечая на вопрос, сумеет ли Джон справиться с недружелюбной атмосферой, Пеп выразил уверенность, что молодой защитник сумеет выйти сухим из воды.

"Он достаточно силен, чтобы справиться с этой ситуацией. Меня не беспокоит, что собираются сделать фанаты "Эвертона". Они знают, насколько Джон уважает этот клуб – именно они помогли ему дебютировать в Премьер-Лиге и показать себя", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Стоунс, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2017 16:00

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  1. bes-ter 14.01.2017 16:20 # bes-ter
    А что было бы если он в Ливер пуль перешел?

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  2. blueheart 14.01.2017 16:17 # blueheart
    коммент про ирокез

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