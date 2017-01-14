Гвардиола поддержал Стоунса перед визитом к "Эвертону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддержал защитника Джона Стоунса перед первым визитом в гости к "Эвертону" после своего ухода из мерсисайдского клуба.

Ожидается, что в воскресенье публика "Гудисон Парк" далеко не теплым приемом поприветствует Стоунса, который прошлым летом покинул "Эвертон", перебравшись под крыло Гвардиолы в "Сити".



Отвечая на вопрос, сумеет ли Джон справиться с недружелюбной атмосферой, Пеп выразил уверенность, что молодой защитник сумеет выйти сухим из воды.



"Он достаточно силен, чтобы справиться с этой ситуацией. Меня не беспокоит, что собираются сделать фанаты "Эвертона". Они знают, насколько Джон уважает этот клуб – именно они помогли ему дебютировать в Премьер-Лиге и показать себя", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.