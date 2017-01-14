Щесны приятно, что "Арсенал" на него рассчитывает
Голкипер Войцех Щенсы рад, что "Арсенал" по-прежнему на него рассчитывает, не отпуская в "Рому" на постоянный контракт.
Поляк проводит вот уже второй сезон в "Роме" на правах аренды. Итальянский клуб готов выкупить трансфер Щесны, однако "Арсенал" по-прежнему рассчитывает на Войцеха и отпускать насовсем не планирует.
По словам самого голкипера, его клубное будущее целиком и полностью зависит от решения главного тренера "канониров" Арсена Венгера, который, по слухам, видит в Щенсы долгосрочную замену для стареющего Петра Чеха.
"Где я буду выступать в будущем? Мне хотелось бы знать это самому. В любом случае мое будущее находится в руках Арсена Венгера, человека, который доверял мне с 16 лет".
"Решение полностью зависит от него, никаких положений в контракте между "Арсеналом" и "Ромой" не прописано. Я лишь рад, что за меня борются два таких больших клуба", - сообщил Щесны Goal.
14.01.2017 15:00
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Они просто подороже продать хотят а рома не предлагает
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нашли за кого бороться, Чех и в 40 будет лучше
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