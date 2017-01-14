Старридж считает себя лучшим нападающим "Ливерпуля"

Даниэль Старридж и Юрген Клопп Несмотря на отсутствие постоянной практики, Даниэль Старридж по-прежнему считает себя лучшим нападающим "Ливерпуля".

В этом сезоне Премьер-Лиги 27-летний Старридж провел всего семь матчей за "красных" с первых минут. Очевидно, что главный тренер Юрген Клопп больше доверяет конкурентам Даниэля в лице Роберто Фирмино и Дивока Ориги.

Тем не менее, Старридж продолжает считать себя лучшим нападающим "Ливерпуля", а все остальные, включая Клоппа, имеют право думать иначе.

"Да, я по-прежнему считаю себя лучшим форвардом "Ливерпуля". Это мое мнение. Точно так же право на свое мнение имеют тренер и все остальные".

"Именно от тренера зависит состав на игру. Если ему кажется, что в данном конкретном матче я справлюсь хуже партнеров по команде, то это целиком и полностью его решение".

"Игроки должны лишь смириться с его решением, но никак не горевать по этому поводу. В футболе такое случаются сплошь и рядом – не стоит воспринимать это как трагедию", - сообщил Старридж Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 854

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Последние комментарии:




  1. girasimus 14.01.2017 14:15 # girasimus
    Конечно лучший, нападающих то всего ты и Ориги)

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  2. aristarh-overeem 14.01.2017 14:12 # aristarh-overeem
    В общем-то это так.

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  3. mancunia-planet 14.01.2017 14:08 # mancunia-planet
    Клоп лучший! и в нападении, и полузащите, и в обороне да и в раме. Единственный кто тащит всё это недоразумение на себе

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  4. el-pistalero 14.01.2017 14:05 # el-pistalero
    всё по делу сказал топчик

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  5. akadam 14.01.2017 14:02 # akadam
    В Китай что ли намылился?..

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  6. electric 14.01.2017 14:01 # electric
    Ну ореки то еще зелёный, а так и нету больше напов.

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  7. davidus23 14.01.2017 14:01 # davidus23
    Последний!

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