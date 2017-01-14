Старридж считает себя лучшим нападающим "Ливерпуля"
Несмотря на отсутствие постоянной практики, Даниэль Старридж по-прежнему считает себя лучшим нападающим "Ливерпуля".
В этом сезоне Премьер-Лиги 27-летний Старридж провел всего семь матчей за "красных" с первых минут. Очевидно, что главный тренер Юрген Клопп больше доверяет конкурентам Даниэля в лице Роберто Фирмино и Дивока Ориги.
Тем не менее, Старридж продолжает считать себя лучшим нападающим "Ливерпуля", а все остальные, включая Клоппа, имеют право думать иначе.
"Да, я по-прежнему считаю себя лучшим форвардом "Ливерпуля". Это мое мнение. Точно так же право на свое мнение имеют тренер и все остальные".
"Именно от тренера зависит состав на игру. Если ему кажется, что в данном конкретном матче я справлюсь хуже партнеров по команде, то это целиком и полностью его решение".
"Игроки должны лишь смириться с его решением, но никак не горевать по этому поводу. В футболе такое случаются сплошь и рядом – не стоит воспринимать это как трагедию", - сообщил Старридж Sky Sports.
14.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
Конечно лучший, нападающих то всего ты и Ориги)
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В общем-то это так.
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Клоп лучший! и в нападении, и полузащите, и в обороне да и в раме. Единственный кто тащит всё это недоразумение на себе
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всё по делу сказал топчик
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В Китай что ли намылился?..
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Ну ореки то еще зелёный, а так и нету больше напов.
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Последний!
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