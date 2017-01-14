Старридж считает себя лучшим нападающим "Ливерпуля"

Несмотря на отсутствие постоянной практики, Даниэль Старридж по-прежнему считает себя лучшим нападающим "Ливерпуля".

В этом сезоне Премьер-Лиги 27-летний Старридж провел всего семь матчей за "красных" с первых минут. Очевидно, что главный тренер Юрген Клопп больше доверяет конкурентам Даниэля в лице Роберто Фирмино и Дивока Ориги.



Тем не менее, Старридж продолжает считать себя лучшим нападающим "Ливерпуля", а все остальные, включая Клоппа, имеют право думать иначе.



"Да, я по-прежнему считаю себя лучшим форвардом "Ливерпуля". Это мое мнение. Точно так же право на свое мнение имеют тренер и все остальные".



"Именно от тренера зависит состав на игру. Если ему кажется, что в данном конкретном матче я справлюсь хуже партнеров по команде, то это целиком и полностью его решение".



"Игроки должны лишь смириться с его решением, но никак не горевать по этому поводу. В футболе такое случаются сплошь и рядом – не стоит воспринимать это как трагедию", - сообщил Старридж Sky Sports.