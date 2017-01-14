Шнайдерлен не сердится на Моуриньо, но хочет обогнать МЮ

Новичок "Эвертона" Морган Шнайдерлен заявил, что не сердится на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, но рассчитывает обогнать с "ирисками" свой бывший клуб.

Отсутствие игровой практики на "Олд Траффорд" привело к тому, что Шнайдерлен согласился на переход в "Эвертон" посреди сезона. Морган надеялся проявить себя в "Юнайтед", но обиду на Моуриньо не держит.



"Я не сержусь на Жозе, тем более что он был добр ко мне. Я должен был лишь смириться с решением, которое он принял, а мне в свою очередь нужно было двигаться вперед. Я не мог потратить целый год на скамейке", - цитирует Шнайдерлена Goal.



Вместе с тем, Морган рассчитывает обогнать с "ирисками" свой бывший клуб и привести "Эвертон" к долгожданному попаданию в Лиге Чемпионов.



"Для меня было большой честью поиграть за "Манчестер Юнайтед", это навсегда останется в моем резюме. Сейчас я очень амбициозен с "Эвертоном" и надеюсь перегнать "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге. Такова моя цель".



"Я считаю, что "Эвертону" по силам попасть в Лигу Чемпионов, ведь они укрепились хорошими игроками на трансферном рынке. Клуб развивает классный проект, а команда, сформированная из таких игроков, как Лукаку, Баркли, Гуйе и Бэйнс, уже выглядит прекрасно", - цитирует Шнайдерлена The Guardian.