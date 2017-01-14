Конте видит в Терри тренерские задатки

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что видит в своем капитане Джоне Терри предрасположенность к тренерской работе.

В последнее время, в связи с возвращением из аренды Натана Аке и выздоровлением Курта Зума, не утихают слухи, что Терри может покинуть "Стэмфорд Бридж" уже в январе. Однако в данный момент Конте рассчитывает на 36-летнего защитника как на важного члена команды и раздевалки.



"Я разговариваю с Джоном каждый день. Джон никогда не говорил мне о возможном уходе, и это означает, что он очень счастлив здесь. Я тоже очень счастлив, что Джон остается здесь и помогает мне".



"Джон важный игрок для меня, когда он играет или не играет. Он действительно важный человек в раздевалке. Команда нуждается в нем. Он отличный игрок, но и отличный человек. Это великолепно, что в своем первом сезоне в "Челси" я обладаю такой личностью рядом с собой. Он наш игрок, он в моих планах", — цитирует Конте The Guardian.



Одновременно Антонио выразил мнение, что после завершения игровой карьеры Терри должен попробовать себя в качестве тренера.



"Когда он решит закончить свою карьеру, у него будут хорошие перспективы, чтобы начать новую карьеру в качестве тренера. Он умен и обладает по-настоящему хорошим пониманием ситуаций. Но только когда он закончит, а пока пускай он играет", — добавил Конте.